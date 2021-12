Los versos de Machado en San Telmo

En ocasiones veo cosas raras, doctor. La presidenta de la Comunidad de Madrid rompe con Ciudadanos, convoca elecciones y gobierna en solitario. Ahora hace lo mismo el presidente de Castilla y León, cuando todos los sondeos dan que los naranjas se van por el sumidero. Y en Andalucía, doctor, el PP cuida, mima, corteja y arropa al tipo de Ciudadanos que los dejó vendidos en una grabación. Sí, sí, una filtración interesada, pero que reveló un contenido vergonzoso. Ayuso y Mañueco se terminan por desentender de Ciudadanos, partido fracasado fundamentalmente por el pecado original de Albert Rivera. En Andalucía jugamos a justo lo contrario. ¿Puede ser Moreno el líder iluminado en este caso? Me temo que no porque Ayuso barrió en Madrid, ya veremos cómo acaba de bien Mañueco en febrero y, oh casualidad, el CIS andaluz publica ya un descenso del PP. Y si este organismo que dirige el siempre dilecto Bendodo, padrino en la práctica de Juan Marín, ha tragado con reconocer una bajada, ni imaginarme quiero cómo serán las tripas verdaderas del sondeo. Todo cuadra.

Las huestes del PP rumian en privado que no entienden esa hiperprotección que se hace del cabecilla naranja, aupado al escenario del congreso regional pepero. Cuando a Mañueco le vaya bien –que le irá– será evidente la regla de que aquel que rompe con Ciudadanos sale ganando. Y entonces, doctor, comprenderé todavía menos el caso andaluz. El PP no sólo le regala un tiempo precioso a Espadas, sino a Vox, que ya ha enviado a Macarena Olona a Andalucía. Moreno titubea porque es de la escuela Rajoy y Marín juega a salvarse él a título particular. Si los naranjas suman otro resultado estrepitoso en Castilla y León, ¿con qué cara de cuaresma gobierna Marín en Andalucía? Quizás el momento del PP andaluz de romper con Ciudadanos fue cuando trascendió la bochornosa traición, pero ambas partes decidieron seguir el camino, continuar con el espíritu de los versos de Machado. Cuando dos gitanos hablan ya es la mentira inocente: se mienten y no se engañan.

El caso es que los sondeos han llegado a dar 50 escaños al PP en Andalucía, pero la cosa está ya entre 40 y 45, casualmente desde que oímos el audio de la felonía. En San Telmo parece instalado Don Tancredo o, lo que es lo mismo, la técnica de Rajoy. Chichichí. Y además llevan bien que el vicepresidente Marín cargue una y otra vez contra Casado. Insólito. ¿Eso no incomoda a Moreno?Doctor, ¿qué pasa en Andalucía? Somos distintos, muy diferentes a tantas regiones y ciudades. Será eso. ¿Pues no nos pasamos casi 40 años con el mismo partido en el gobierno..? Y un padrino nunca deja tirado a un ahijado.