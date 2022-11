La incómoda verdad de los sucesos de Halloween: la mala educación en casa

La noche de Halloween se ha convertido en una nochevieja con disfraces, ejemplo perfecto de la sociedad que aprovecha la mínima ocasión para darle rienda suelta a los excesos con los destilados. Hace años que se cantan las verdades en el fútbol: “¡Alcohol, alcohol, hemos venido a emborracharnos, el resultado nos da igual!”. Qué más da que sea Halloween, las fiestas del pueblo, una noche de Semana Santa o la de fin de año. En esta última ocasión hemos tenido un muerto con la mayoría de edad recién estrenada, varias reyertas, numerosos menores detenidos, fiestas precipitadamente suspendidas en las que se rozó la tragedia del Madrid Arena de hace diez años… Ha sucedido en capitales y en localidades de las provincias. El presidente de la Junta ha pedido más policías. Quizás habría que solicitar más empeño, esfuerzo y dedicación de los padres, pero se entiende que eso no lo pida casi ningún político. Admitimos como normal que niños de catorce años organicen botellonas y acudan a fiestas en polígonos industriales. Los políticos nos conocen mejor de los que nos creemos y saben que es poco conveniente señalar nuestras debilidades y meternos el dedo en el ojo del complejazo de padres represores que nos lastra. Todo menos culpar a los progenitores. Mejor echar la culpa al Estado que no asigna suficientes policías, como si el Estado tuviera la culpa de las cogorzas del personal, el incivismo y la violencia. Como si el Estado fuera culpable de nuestras limitaciones o debilidades. Como si el Estado fue el causante de nuestra dejación de funciones a la hora de ejercer la autoridad, que no se debe confundir con el autoritarismo.

Si los vecinos son guarros y tienen las calles hechas un estercolero, mejor exigir más barrenderos que admitir que vivimos entre gentuza. Imputarnos que somos cochinos, sonaría mal, ¿verdad? Aunque después difundan campañas suaves, amables y bienintencionadas donde nos piden con meliflua amabilidad que tiremos el papelito a la papelera. Ay, qué entrañable. ¡Y luego que nos pongan una de Pulgarcito! Cuando llegan los períodos de alta siniestralidad en el tráfico, pedimos mayor concienciación y responsabilidad a los conductores. Pero ningún dirigente público pide más radares y más agentes de la autoridad. Ni un político reclama más motoristas de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, de los que están debajo del puente para cazarle a 150 kilómetros por hora. Estaría fea esa exigencia, ¿verdad?

Que un alcalde de Sevilla haya aludido a la educación en lugar de a la falta de policías es un soplo de aire fresco por mucho que al hacerlo descargue de responsabilidad del Gobierno central, que es de su partido. Pero es que en esta ocasión lleva toda la razón. Cierta educación y ciertos valores sólo se pueden traer de casa. Y el fallo que nadie se atreve a señalar está ahí. Pedir más policías es una salida facilona, quedar bien con los papás y no coger el toro por los cuernos. La deseable moderación no nos puede llevar jamás a no mirar los problemas de frente.