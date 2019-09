El verano desbrava al Gobierno

La crisis alimentaria de la listeriosis ha terminado por desbravar al nuevo Gobierno andaluz. El torbellino que dejó arrinconado al PSOE fuera de los salones de San Telmo ha ido perdiendo potencia a medida que pasaba el verano. Hasta ahora, buena parte de la maquinaria de la Junta del PP y de Ciudadanos se ha dedicado a criticar el pasado socialista para beneficiar su presente, pero el brote de listeriosis ha colocado al presidente y a sus consejeros en su lugar: en la responsabilidad de gobernar.

Aun así, la tendencia de culpar a otros -en este caso, al Ayuntamiento socialista de Sevilla- se ha mantenido como una enfermedad de los nuevos dirigentes. El sistema público de salud ha funcionado, la mortalidad no llegará, ni de lejos, al 17% que es habitual en esta infección. Ha sido una crisis alimentaria, no sanitaria, pero el Gobierno de Juanma Moreno tiene un problema con la salud pública andaluza; lo tuvo Susana Díaz y no lo quiso ver, y por eso perdió la Junta.

Esta semana, oculto por las informaciones sobre el brote de la listeriosis, se ha publicado el informa anual de la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública, una agrupación de profesionales bastante serios, preocupados por las diferencias asistenciales que hay entre las comunidades autónomas. Esto es, ciertamente, un problema de España; no todos los sistemas autonómicos están igual de bien financiados, aunque hay sonados ejemplos, como el de Madrid, de mal funcionamiento por causas distintas a las económicas.

Entre los peores sistemas públicos

El informe de agosto de los sistemas públicos en España, realizado básicamente con datos de 2018 y sólo unos pocos de 2019, refleja el deterioro continuado de la sanidad andaluza desde 2015. Quizás no haya otro caso similar, porque desde que en 2004, cuando comenzaron a realizarse estos estudios, Andalucía siempre ha estado en el grupo de comunidades con un sistema aceptable, en la mitad superior en cuanto a valoración objetiva y subjetiva. Pero en 2017, Andalucía ya se situó en el grupo de las comunidades con un sistema deficiente, se recuperó en 2018 y en 2019 ha vuelto al furgón de cola. Ahora, junto a Murcia y a Canarias, que siempre han estado allí.

El índice se realiza con un panel de parámetros objetivos, como número de médicos de atención primaria por habitante, camas, operaciones, tiempo espera o presupuesto entre otros, pero el informe también posee una encuesta de los usuarios. Son los andaluces lo españoles que peor puntúan a su sistema, un 6,15 sobre diez, peor que el que dan canarios y murcianos, y es que posiblemente pese más la percepción del deterioro que el momento concreto.

No obstante, la satisfacción de quienes han sido atendidos, recientemente, en el sistema aumenta, pero es muy llamativo que sean los andaluces quienes menos preferencia tienen por operarse en el modelo público. Sólo un 61,4% asegura que prefiere la operación en lo público al privado, en contraste con muchas otras comunidades, donde esta preferencia sobrepasa el 80%.

Déficit de 5.000 millones de euros

Como consecuencia de los recortes presupuestarios tras la crisis económica de 2008, el SAS comenzó a sufrir un déficit de financiación de la que aún no se ha recuperado. Aunque los tiempos son ahora mejores, la estela acumulada es muy gruesa. Este deterioro fue lo que más le pesó al Gobierno de Susana Díaz. Y el que Juanma Moreno ha heredado, sin que a partir de ahora pueda zafarse del problema con lo de la herencia heredada. Él mismo ha cuantificado este déficit en 5.000 millones de euros.

El informe de las Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública ratifica que Andalucía es la que peor financiación tiene por habitante, y la que menos camas y médicos tiene por población, aunque mejora en ortos parámetros, como doctores de atención primaria o número de operaciones quirúrgicas.

Pero, incluso, así, el brote de la listeriosis ha demostrado que el sistema funciona de modo correcto. Salud comenzó a sospechar de que algo estaba pasando la última semana de julio, hubo 12 casos ese mes, cuando lo normal son de seis a siete. En la primera quincena de agosto ya hubo 40, pero hasta que en la primera semana no se detectó un caso en una familia de Pilas no hubo sospechas de un alimento en concreto. A partir de ese día, se analizaron dos marcas de carne mechada, fue la de La Mechá la que dio positivo y el día 15 de agosto se realizó la alerta alimentaria. Desde el día 17 no consta ninguna nueva infección, los casos que han ido llegando a los hospitales es de contaminación de antes de ese día, nunca después del 18 de agosto.

Hasta ahora, hay 1.876 casos declarados, dos centenares de casos con bacteria en sangre o en líquido encefaloraquídeo, tres muertes y cinco abortos, uno de ellos en el octavo mes. La mortalidad no pasa del 1%. El último brote masivo que sufrió Europa fue el de Dinamarca en agosto de 2014: murieron 14 personas. En Estados Unidos, en 2011, hubo 30 muertes por unos melones contaminados en Colorado, y en Sudáfrica, en un caso de libro, se tardó un año en encontrar el foco.