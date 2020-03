Juan Espadas: "Me van a tener que convencer para que no haya Semana Santa"

Espadas garantiza la celebración de la Semana Santa y la Feria a fecha de hoy. El alcalde centró su discurso del Foro Joly en la actualidad del coronavirus, el cambio climático y la globalización. "Si la decisión la tomáramos hoy, de ninguna forma" se suspendería la Semana Santa. No cree que haya que especular sobre el futuro, sino tomar decisiones concretas sobre la base de un protocolo. "Esto es un tema muy serio. Y la Semana Santa y la Feria son también muy serias. Tenemos que hacer todos un ejercicio de autocontención. Nos queda un mes para el Domingo de Ramos. Vamos a esperar qué ocurre las dos próximas semanas. La Semana Santa y la Feria no peligran ahora mismo, estoy convencido de ello".

Incluso en un tono más coloquial se atrevió a afirmar: "A mi me van a tener que convencer en la Organización Mundial de la Salud" de una posible suspensión d ellas fiestas mayores", dijo el alcalde. "Seamos prudentes y no hablemos más de la cuenta". Y añadió: "Este mensaje no es para evitar cancelaciones de reservas, es que hay que actuar de acuerdo con un protocolo, no aventurarse e ir tomando decisiones en función de los grados, como se hace con los incendios forestales, por ejemplo".

Espadas tiene claro que la crisis del coronavirus tendrá consecuencias a largo plazo: "El coronavirus revela la fragilidad del mundo en el que vivimos, como confirmará Curro Ferraro. Habrá un antes y un después en la ecoomía global, como dice el experto Carlos Sánchez".

El Covid-19 puede dar pie, según Espadas, a una economía menos dependencia del mercado asiatico que permitirá quizás relocalizar empresas o tender hacia una nueva globalización. Hay problemas graves que alteren nuestra vida en el ámbito más local". Habló de su experiencia como presidente de la Comisión de Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático "Un compañero munícipe de Murcia me dijo que vamos a ser la primera generación en sufrir el cambio climático y la última que podremos tomar decisiones para evitarlo".

Se mostró orgullo se presidir un gobierno que "evita el ruido y las medidas cortoplacistas" para fomentar un proyecto de ciudad compartida de cara a 2030. Aludió a los grandes proyectos de infraestructuras como el Metro, Altadis, la antigua comisaría Gavidia, el Metrocentro y la Fábrica de Artillería: "Hemos conseguido los primeros grandes acuerdos. Todos tienen ya su hoja de ruta para que movilicen una inversión importante en la ciudad".

"Hay que ser capaces de atraer inversión privada. 340 millones de euros en 2019. Tenemos credibilidad, que la obtenemos con rigor, proyectos y mucho trabajo Significa ir a Bruselas para que vengan a conocer que se está haciendo aquí. Y peleamos por fuentes de financiación futura. Y sentenció: "Harán falta inversiones multimillonarias que necesitará el cambio climático".

Las zonas desfavorecidas

Dedico buena parte a abordar los problemas de las zonas marginales de la ciudad, como el Polígono Sur, Torreblanca y Amate."Entre 2020 y 2039 tenemos que tomar decisiones muy importantes con respecto a la transformación social en barrios". Se refirió a uno de los asentamientos más antiguos de España: "Con el Vacie vamos a terminar pronto. Y no seré yo el que lo cuente en titulares, sino lo verán un día. Vamos a ir liquidando ese asentamiento centenario". Y a uno de los barrios más pobres según las estadísticas nacionales: "No vamos a ir a tumbar edificios en Los Pajaritos, sino a un proceso más sólido como es la rehabilitación urbana de la barriada. Será más rápido, la gente no puede esperar. Tenemos de aliado al patronato de la vivienda". "Invertir 50 millones en el bulevar de Torreblanca no se hacía antes, pero se hacen por responsabilidad", afirmó el alcalde.

Modelo de ciudad

Recupera la idea del modelo de ciudad. "¿De verdad vamos a reproducir un debate d hace diez años sobre el tráfico en El Centro? ¿No hemos aprendido nada en diez años? La sociedad y las mentes han cambiado. Hay que hacer un centro más accesible. Con el Metrocentro hemos perdido un año. Ahora tenemos ya un respaldo que ha desbloqueado la ampliación". No ahorró críticas al ejecutivo de los 20 concejales de Zoido: "El equipo de Emvisesa se encontró la sociedad en la UCI", en referencia a la inactividad de esta empresa municipal durante el gobierno del PP (2011-2015).

Polémica en San Lorenzo

Espadas quiere una ciudad con menor dependencia del vehículo privado, com más zonas verdes y más arbolado más allá de las polémicas concretas y ser un territorio de interés para la innovación tecnológica. "Cuando hay que actuar se actúa sin miedo a la crítica. No podemos seguir escuchando los gorriones y dejar que se nos caiga encima un platanero", en referencia a la tala de árboles de la Plaza de San Lorenzo.

Se mostró satisfecho de que Sevilla sea destinataria de un gran gasto social: "Orgullo como socialista". Y de que la plantilla municipal disfrute de estabilidad laboral, "cosa que no teníamos".

Túneles de la SE-40

Sobre el posible túnel de la SE-40, Espadas dijo que alguien debe explicarle "por qué un túnel es mejor que un puente". "La clave es cruzar el río, que se puede cruzar hasta en globo", dijo con tono de humor. "La clave no es si un puente o un túnel, sino cruzar el río". Al respecto se reunirá en breve con el m ministro de Fomento, José Luis Ábalos. "En Cádiz hicieron un puente. ¿O es que en Cádiz son de segunda? No tiene por qué ser un túnel ni un puente porque sí".

Sevilla y Málaga

Espadas se refirió al eje de colaboración entre Málaga y Sevilla, que Francisco de la Torre dio por terminado. El alcalde de Sevilla restó importancia a ese anuncio del alcalde de Málaga. "Ninguno de los dos ha denunciado el convenio firmado por las dos ciudades. No fue un acuerdo de un día de cañas, sino un convenio. Dejemos ya las políticas de agravios. Los empresarios agradecieron ese convenio".

¿Una nueva candidatura a la Alcaldía? "Mi partido puede pedirlo, pero las decisiones son personales y familiares. Todavía hay tres años por delante de Alcaldía, hay alcalde para hartarse". Aseguró que cada vez tiene más claro: "Voy a dejar las tareas bien hechas".

"No admito más discusiones sobe la materia", dijo en referencia a una posible candidatura a la Presidencia de la Junta de Andalucía. Habló de su etapa posterior a la Alcaldía: "Cuando deje la Alcaldía aspiro a seguir paseando por la ciudad y tomarse una cerveza como un vecino más. Lo local marca mucho. Lo que aspiro es a seguir viviendo aquí rodeado de cariño".