Los universitarios de Andalucía vuelven a las aulas: ¿desbarajuste académico?

Las Universidades andaluzas tienen luz verde para retomar las clases presenciales. Hace varias semanas, los rectores pedían a la Junta de Andalucía volver a las aulas ante la normalización de la pandemia (algo que hoy puede quedar en entredicho al analizar los datos de los últimos días). La mayoría de las universidades andaluzas recuperarán el sistema bimodal con el que iniciaron el curso y que contempla la mayor presencialidad posible después de Semana Santa, como es el caso de la Universidad de Granada, la Universidad de Córdoba, la Universidad de Cádiz y la Loyola. Otras ya han vuelto a la normalidad, como la Universidad de Sevilla, y en la Universidad Pablo de Olavide sólo lo harán en aquellas facultades con enseñanzas prácticas.

La retransmisión telemática de las clases se mantendrá para que estudiantes internacionales y aquellos que se encuentren en situación de confinamiento puedan seguirlas, pero ¿qué ocurre con los estudiantes que residen fuera de la ciudad que alberga su Universidad?

¿Por qué las facultades cierran y los colegios no?

En los colegios se ha mantenido la enseñanza presencial desde que arrancó el curso a pesar de los alarmantes datos de contagio y fallecidos por Covid en febrero. Sin embargo, las puertas de la Universidad se han cerrado y se han abierto de manera intermitente en función de la tasa de incidencia del virus, algo que le ha ocasionado a los alumnos un verdadero desbarajuste no sólo académico, sino también económico.

Algunos universitarios optaron por reservar plaza en alguna residencia o alquilar un piso a principio de curso pero la suspensión de las clases presenciales les llevó a volver a sus domicilios y a seguir pagando un servicio o bien que no han utilizado en su totalidad. Por otro lado, aquellos que optaron por quedarse en sus casas, ahora tienen que costearse viajes de ida y vuelta para recibir clases dos o tres veces por semana, con el coste económico que esto conlleva y el riesgo para la salud, pues la mayoría utiliza transporte público.¿Que pasará si dentro de unos días vuelve a subir la tasa de contagios y se alcanza de nuevo el nivel 3 de alerta, algo probable teniendo en cuenta que la tercera ola parece estar estancada y hay quien habla ya de una cuarta ola? ¿Volverán a cerrar las facultades? Posiblemente sí, lo que supondrá de nuevo un desbarajuste organizativo tanto para el alumnado como para la institución.

Ante una crisis sanitaria de estas características es obvio que se tomen medidas y se limite el contacto entre las personas, pero los universitarios han sido uno de los colectivos que más han sufrido los cambios constantes de decisiones. Escasas semanas antes de que comenzaran los exámenes del primer cuatrimestre, muchos aún no sabían si las pruebas se iban a celebrar de manera presencial o no. Si 2020 fue el año del Covid, 2021 no ha mejorado en lo que a incertidumbre se refiere.

Después de la aprobación de la ley Celaá, el Ministerio de Educación ha iniciado ahora la reforma del currículo académico, una pieza central del sistema educativo que abarca aquello que los alumnos estudian en la escuela y cómo debe ser evaluado. El Gobierno quiere cambiar la forma en que se aprende en la escuela y entre sus prioridades están modificar los contenidos que se enseñan en la educación obligatoria, tratando de eliminar el exceso de contenidos y la memorización, y apostar por el trabajo interdisciplinar y la creación de nuevas competencias.

El nuevo currículo pretende sustituir el modelo enciclopédico de la ‘ley Wert’ por otro basado en aplicar los conocimientos, algo que ya han hecho Portugal, Finlandia o Escocia. De este modo, todos los alumnos que acaben la educación básica en España no solo deberán conocer los conceptos y hechos de cada materia sino también saber aplicarlos para resolver problemas de la vida real.

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Educación y Formación Profesional, ha aprobado este martes la creación del título de técnico superior en Formación para la Movilidad Segura y Sostenible, así como dos cursos de especialización en el sector ferroviario.

Según informa el Ministerio, el título de técnico superior en Formación para la Movilidad Segura y Sostenible, que se incluye en la familia profesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad, cuenta con una duración de 2.000 horas y recoge la competencia de diseñar, impartir y evaluar la enseñanza dirigida a la educación y formación vial.

