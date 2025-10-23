Un tribunal italiano cita a Juana Rivas como testigo en juicio por malos tratos contra Francesco Arcuri

El Tribunal Penal de Cagliari ha programado para el próximo 26 de febrero de 2026 la comparecencia de Juana Rivas y su hijo mayor de edad como testigos en el juicio contra Francesco Arcuri. El proceso judicial investiga las denuncias por presuntos malos tratos físicos y psíquicos contra los hijos de la pareja. Esta citación se produce en un contexto complejo, ya que Rivas deberá declarar a su vez el 30 de octubre de 2025 en Granada, donde está siendo investigada por presunta sustracción de menores tras la prolongada estancia del hijo menor con ella desde Navidad de 2024 hasta finales de julio de 2025.

Según han confirmado a Europa Press fuentes cercanas al caso, durante la vista celebrada ayer, el tribunal italiano ha decidido no nombrar un tutor especial para representar al menor en este proceso judicial. Esta decisión se mantendrá hasta que pueda surgir "un verdadero conflicto de intereses" o en función de cómo evolucione el proceso penal español donde Rivas está siendo investigada. El inicio del procedimiento penal en Italia se había aplazado el 18 de septiembre de 2025 debido a cuestiones procesales planteadas por el equipo jurídico de Arcuri, sobre las que se volvió a emplazar a las partes para el 23 de octubre.

Calendario judicial y procedimiento en Italia

El tribunal italiano ha establecido un calendario detallado con las fechas para escuchar a los distintos testigos propuestos por las partes. Este proceso comenzará a finales de febrero de 2026 con las declaraciones de Juana Rivas y su hijo mayor, y continuará en marzo, según han detallado las mismas fuentes. El juicio podría prolongarse durante años, conforme establece la normativa italiana para este tipo de procedimientos.

La audiencia celebrada ayer tenía como principal objetivo examinar la petición del equipo jurídico de Arcuri sobre la pertinencia de que el menor estuviera representado por un administrador especial y no por Rivas en este proceso que se sigue contra él por la presunta comisión de maltrato físico y psíquico habitual hacia sus hijos.

Cabe recordar que el niño, de once años, volvió con su padre tras permanecer desde la Navidad de 2024 hasta julio de 2025 con su madre en España. Esta situación ha motivado que Rivas deba declarar el 30 de octubre de 2025 como investigada por la presunta comisión de un delito de sustracción de menores en el edificio judicial de Caleta, en Granada capital.

Antecedentes del caso y procesos judiciales paralelos

En septiembre de 2025, coincidiendo con el inicio de la vista oral en Italia, el equipo jurídico de Juana Rivas se mostró confiado en una nota de prensa en que "se demuestren los gravísimos hechos que constan en el escrito de imputación de la Fiscalía italiana". Este optimismo llegaba después de que una audiencia preliminar celebrada el 17 de junio de 2025 en Cagliari determinara que un nuevo tribunal de tres jueces analizaría las denuncias de Rivas contra su ex pareja para "establecer la veracidad" de los hechos denunciados.

El 3 de diciembre de 2024, la representación jurídica de Juana Rivas celebraba que la Fiscalía italiana hubiera procesado a Arcuri por presuntos malos tratos a los hijos comunes. Según explicaron entonces, el 14 de noviembre anterior, tras el procedimiento penal correspondiente, la Fiscalía de Cagliari había concluido las investigaciones y "presentado formalmente escrito de procesamiento" contra la ex pareja de Rivas.

Los abogados de la madre granadina lamentaban que el hijo menor de edad continuara "estando obligado a vivir en Carloforte con su padre", mientras que el hijo mayor, que tiene 19 años y reside en España, había pedido "ayuda a la Fiscalía General de Cagliari", expresando "con rotundidad que su padre no es capaz de controlar su impulsividad y su ira" y viendo a su hermano "en gran peligro", según un mensaje esgrimido por la representación de la madre.

Proceso judicial en España por presunta sustracción

Paralelamente al proceso penal en Italia, en España continúa la tramitación de la denuncia interpuesta por Arcuri contra Juana Rivas por la presunta comisión de sustracción de menores respecto del hijo menor. "El próximo día 30 de octubre, Juana Rivas prestará declaración sobre estos hechos", precisaron en septiembre sus abogados, quienes apuntaron que esta declaración se producirá a pesar de que el Juzgado de Instrucción número 4 de Granada "considerara que no eran delictivos, mediante una exposición razonada de los motivos para el archivo de la denuncia".

Sin embargo, el equipo jurídico de Arcuri recurrió esta decisión, y la Sección Segunda (Penal) de la Audiencia Provincial de Granada, en un auto del 24 de julio de 2025, estimó parte del recurso planteado, reabriendo así la investigación. En consecuencia, una providencia del Juzgado de Instrucción 4 de Granada, de fecha 30 de julio, citaba a Rivas a declarar como investigada a las 10:00 horas del 30 de octubre de 2025. El pasado 8 de octubre, Arcuri, citado como denunciante a través de su representación legal, ratificó su denuncia por vía telemática.

La polémica estancia del menor en España

En enero de 2025, la autoridad judicial suspendió en Granada de forma provisional el regreso a Italia del niño tras las vacaciones de Navidad. Esta decisión se tomó después de que el menor declarara haber sufrido presuntos episodios de violencia física y psíquica por parte de su padre y narrara "el terror" de regresar a su lado. La vuelta a Italia finalmente se produjo el 25 de julio de 2025, tras un intento frustrado en el punto de encuentro familiar esa misma semana.

La Audiencia de Granada confirmó en marzo de 2025 el auto del Juzgado de Instrucción número 9 de la capital granadina que acordó en febrero la remisión del expediente judicial del hijo menor de Rivas a la corte de la ciudad italiana de Cagliari para que se siguieran investigando los presuntos malos tratos que denunció que el menor habría recibido de su padre.

¿Quién es Juana Rivas y cuál es su historial judicial?

Juana Rivas es una mujer natural de Maracena (Granada) que saltó a la opinión pública en 2017 cuando permaneció un mes en paradero desconocido con sus dos hijos, incumpliendo las resoluciones judiciales que le obligaban a entregárselos al padre, Francesco Arcuri. Este caso generó una importante controversia social y mediática en España.

En abril de 2021, el pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo confirmó la condena a Juana Rivas por delito de sustracción de menores en relación con los hechos del verano de 2017, pero redujo su pena de cinco años a dos años y seis meses de prisión al considerar que, aunque fueron dos los menores sustraídos, cometió un único delito y no dos.

Posteriormente, un indulto del Gobierno rebajó la pena de prisión a un año y tres meses y conmutó la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad por una pena de 180 días de trabajos en beneficio de la comunidad, a condición de que no cometiera el mismo delito por el que fue condenada en el plazo de cuatro años desde la publicación del real decreto, el 17 de noviembre de 2021.

¿Qué consecuencias puede tener este proceso para la custodia del menor?

El desarrollo de los procesos judiciales tanto en Italia como en España podría tener importantes implicaciones para la custodia del hijo menor. Si el tribunal italiano encontrara pruebas suficientes de los presuntos malos tratos denunciados, podría modificar las actuales condiciones de custodia. Por otra parte, si Rivas fuera condenada por un nuevo caso de sustracción de menores en España, esto podría afectar gravemente a sus derechos como madre y a la posibilidad de mantener contacto con su hijo pequeño.

El caso se ha convertido en un complejo entramado judicial internacional, donde las jurisdicciones española e italiana deben coordinar sus actuaciones. Los expertos en derecho internacional privado señalan que estos casos transfronterizos de disputas por la custodia son especialmente complejos y pueden prolongarse durante años, con el consiguiente impacto emocional en los menores implicados.