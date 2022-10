¿Pero hay quien se crea los presupuestos?

« BARONES »

El presidente de Aragón cursa visita a Juanma Moreno en Andalucía y se hace evidente, sobre todo, que Pedro Sánchez tiene un problema: los barones socialistas no están dispuestos a inmolarse por el Amado Líder. Lambán también bajará impuestos, aunque el partido le presione como hizo con Ximo Puig o Page; lo hará como presidente de los aragoneses en defensa de sus intereses. El partido trató de impedir también su viaje a Andalucía para escenificar una entente (muy) cordiale con Juanma ‘el benefactor de los ricos’ Moreno. Tampoco esto es nuevo: Arenas ya impidió en el pasado venir a algún barón levantino del PP, poniéndole puertas al Camps. Pero Lambán no se arrugó, y partir de ahí fue de zasca en zasca apuntando a Moncloa: "No le tengo que rendir cuentas a nadie para visitar a mi buen amigo Juanma Moreno", dijo, y después "Andalucía va a liderar la economía en España". Lo dicho, de zasca en zasca. Por si alguien en el Gobierno o Ferraz no se había enterado, añadió: "Un país no se construye solo desde el Palacio de la Moncloa". Todo a la línea de flotación.

Juan Espadas hizo bien en apartarse, y además discretamente. Esto de Lambán no va con él, sino que ajustaba cuentas con Sánchez. Y tiene motivos porque Moncloa ha apoyado siempre a Cataluña antes que a Aragón, y a menudo contra Aragón, traicionando a un barón socialista y a un territorio fiel al Estado por asegurarse la mayoría estable con Esquerra. No es el único barón que ha sufrido en carne propia cómo la nomenclatura de Sánchez, los Félix Bolaños o María Jesús Montero, anteponen la aritmética de Moncloa a los territorios. El hartazgo de los barones es un campo de minas para el sanchismo.

Y para completar la jornada, como ironía, trascendió que Felipe González invitaba a Lambán y Page a una mesa por el 40 aniversario de la victoria socialista de 1982 precisamente con Juanma Moreno, que tiene decenas de asesores pero además parece tener contratada a tiempo completo a la diosa Fortuna.

« TRAMPA »

Tal vez todos los caminos conduzcan a Roma, pero todos los debates territoriales conducen a una mala broma: la financiación autonómica. La injusticia del modelo está testada. La ministra de Hacienda estudió a fondo esa injusticia que después ella misma ha mantenido con puño de hierro en el Ministerio. No es algo freudiano y tampoco la fe inmisericorde de los conversos, sino ventajismo sin más. Al Gobierno le interesa no agitar ese avispero para mantener la pax monclovita con sus socios nacionalistas. Por eso acusan a los barones populares de no tener una posición homogénea escaqueándose del liderazgo que corresponde a Moncloa para buscar el consenso. Hacen trampas y no precisamente al solitario.

Por añadidura, María Jesús Montero y sus corifeos repiten aquí que Andalucía está disfrutando de la mayor financiación de la Historia. Otro mensaje tramposo: efectivamente los fondos Covid han proporcionado la mayor transferencia de fondos, pero a Andalucía como a todas las comunidades. Y un informe de Fedea acaba de poner luz en la trampa: a los fondos Covid se le ha aplicado el modelo de financiación, de modo que estos han reproducido los mismos males del modelo. O sea, las comunidades favorecidas por el sistema, han salido más beneficiadas también con los fondos Covid, y las comunidades perjudicadas como Andalucía, menos beneficiadas. Es lo que hay. Nuevo presupuesto y nuevamente 1.000 millones que no llegarán a Andalucía.

« FICCIÓN »

Nuevo presupuesto del Estado y ahí está de nuevo la SE-40, el tren litoral de Málaga o la presa de Rules en Granada... fieles a su cita anual en los presupuestos, como cada año, año tras año, con partidas que después quedarán en nada, o en tan poco que provocan el efecto de la nada. Hay proyectos en estos presupuestos que ya superan dos décadas postergados ahí. Se mantienen en un futurible constante; el "siempre mañana pero nunca mañanamos" de Lope. De lo que progresa, la ejecución a menudo se queda bajo el 25%, rara vez mucho más allá, tras el tachintachán al presentar los proyectos presupuestados con un presentismo irreal. En definitiva, los presupuestos se le presentan a los ciudadanos como una carta a los Reyes Magos, con el espejismo evangélico del "pedid y se os dará" (Mt 7:7). Y ahí se acabó lo que se daba. Esto, en un orden lógico, debería provocar la indignación de la ciudadanía... pero ya sólo provoca escepticismo fatigado. A fuerza de costumbre, hemos llegado a entender los presupuestos del Estado como un género literario de ficción, más o menos dotado de verosimilitud aristotélica, pero al fin y al cabo ficción.