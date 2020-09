La transmisión comunitaria del coronavirus enciende el debate político

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha afirmado que Andalucía no registra todavía transmisión comunitaria del coronavirus, aunque ha precisado que sí hay contagios comunitarios, los cuales "hay en todos lados", y que son aquellos casos que "no podemos etiquetar" y "vincular a algún brote".

En una entrevista en Onda Cero, Aguirre ha destacado que en Andalucía existen 8.100 rastreadores, lo que significa "un rastreador por cada 4.000 habitantes", con lo que "tenemos capacidad de amortiguarlo perfectamente". Además, ha indicado que "hay sitios donde es muy difícil meter a todo el mundo dentro de un brote, porque puede haber muchas formas de contagiarse", de modo que luego "hago el rastreo y no tengo capacidad de vincularte a ningún brote", para añadir que eso "es lo que llamamos contagios comunitarios", que "los hay en todos lados". Así, ha aclarado que la transmisión comunitaria es cuando "ya es explosivo" y "nosotros no tenemos todavía".

"Tenemos casos los cuales no podemos etiquetar, que son lo contagios comunitarios, pero no transmisión comunitaria", ha incidido el consejero de Salud, que ha recordado que ya son 765 las personas hospitalizadas por Covid actualmente en la región, lo que supone "una cuarta parte del tope máximo" de los últimos días de marzo y principios de abril, cuando "había una ocupación del 60% de nuestro sistema hospitalario". "El impacto de la primera ola fue importante con más de 2.700 ingresos pero no fue lo traumático que en otras comunidades", ha manifestado.

La portavoz del Grupo Adelante Andalucía, Inmaculada Nieto, ha manifestado que se ha quedado "perpleja" de que el consejero, en su intervención inicial, no se haya referido en ningún momento a la evolución de la pandemia en el distrito sanitario de la Costa del Sol de Málaga, cuando desde el 24 de agosto sabía que había una "transmisión comunitaria". Ha considerado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, debería dar explicaciones sobre este asunto y ha acusado al Gobierno andaluz de afrontar esta segunda oleada de la pandemia en la comunidad con "absoluta irresponsabilidad y frivolidad".

El diputado de Vox Eugenio Moltó ha pedido explicaciones al consejero sobre si en la provincia de Málaga hay o no transmisión comunitaria del coronavirus, al hilo de las informaciones que han salido en la últimas horas, y también le ha preguntado que pasará cuándo llegue la época de gripe, dado que los síntomas son parecidos a los del coronavirus. Ha mostrado su preocupación por el "colapso" de la atención primaria, mientras los sanitarios están sobrecargados y extenuados.