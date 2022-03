Las tragaderas de un maestrante

Hay que tener menos vergüenza que un gato en una matanza para hacer el cartel que el valeroso vietnamita ha realizado para anunciar la primera gran temporada taurina de España. Las tragaderas del teniente de hermano mayor de la Real Maestranza de Caballería, Santiago León, se han convertido en una referencia en toda España en una sola tarde. Los caballeros maestrantes se han tragado dos en una: un cartel que no es una birria, es directamente una burla, y al autor en camiseta en los salones de la institución nobiliaria. El vietnamita no ha tenido ni la consideración de informarse sobre la características de su cliente. Tampoco nadie se lo ha explicado.

No me digan ahora que en Sevilla no hay cultura de arte contemporáneo, ni me desarrollen las teorías sobre nuestra escasa capacidad de entendimiento en la materia más allá de los angelitos de Murillo, las Giraldas de Amalio García del Moral y los carteles de Semana Santa como postales. Ayer hubo choteo y gordo con el cartel del tío de la camiseta en los salones de la institución nobiliaria. El vietnamita lo habrá cobrado bien, conociendo la generosidad de la casa. Y esperamos que, además, tengan el detalle de invitarlo a una localidad de postín en la corrida del Domingo de Resurrección. Mis condolencias al diseñador de Pagés que tiene que meter los dos carteles en los billetes de los abonados, y en el programa de mano, y hacer hueco, además, a la publicidad de la Caja Rural de don José Luis García Palacios (¡Bravo por acoger el martes la ceremonia de los premios Puerta del Príncipe del Corte Inglés, glosados además por el maestro Peris!) o la de la ginebra Rives. Lo siento por don Santiago, que tendrá que usar un capote para sortear no ya las gracietas de Sevilla y toda Andalucía, que siempre son por la espalda, sino los silencios de sus amistades y allegados. Aquí nadie se la juega a la hora de decir la verdad.

El cartel de 2022, un dos por uno como las ofertas de Carrefour, merece un silencio de desprecio y los clarinazos de devolución por falta de trapío. Alguien en nombre de la institución debió conocer la obra de antemano y establecer un mínimo control de calidad. La libertad del artista es tan sagrada como la de la institución de no dar un mítin. Recuerdo ahora lo que un nota –dicho sea en la sabia jerga gaditana– le respondió a un amigo que le afeó que estaba más gordo: “Del exceso de kilos se sale, más difícil es salir del ridículo”. Cuando vean al teniente de hermano mayor de la Real Maestranza de Sevilla, díganle que al palco del convite acudirán en camiseta, que en mayo hace mucho calor. Y se toman la horchata cuando doble el tercer toro. O una ginebra aliñada sin rodaja limón. ¡Viva la libertad, que dijeron en Cádiz en 1812!