No es tiempo de aventar discordias

Ve uno el cartel de la temporada taurina de Sevilla, perpetrado por el vietnamita que lució en la casa de la Real Maestranza una camiseta con leyendas exorcistas, y cree que ya no hay nada que le puede sacar de las casillas del estado del bienestar local. Los catetos cronistas capitalinos y sus imitadores en las provincias machacan la lengua de Cervantes al hablar de cuanto ocurre “en sede parlamentaria” cuando, por ejemplo, Sánchez debate con la subsidiaria Cuca Gamarra. El vietnamita se presentó de tal guisa en “sede maestrante”. Veo los carteles de las jornadas sobre “monarquía o república” que se convocan en la sede de la muy dilecta Fundación Cajasol –precisamente en las vísperas del congreso del PP (¡Prietas las filas con Feijóo!”)– y me quedo como Alfonso Guerra decía en la España de los años 80: “¡Pasmao!”.

Sólo le faltaba a este país que ahora, justo ahora, derrocháramos una generosa equidistancia entre un modelo que se ha demostrado desastroso para la historia de España, como es la República, y otro que pese a sus defectos ha generado la mayor etapa de prosperidad. No existe, no lo hay, una polémica sobre una posible República en la España de 2022, salvo que se quiera caer en la trampa de la supremacía moral de cierta izquierda radical y antisistema. Justo ahora no hay posición más favorable al deseable equilibrio institucional, a la convivencia y la paz social, que no ser ingenuamente equidistantes y dar pábulo a discursos propios de adolescentes o de quienes han promovido los denominados escraches. Oír a todo el mundo está muy bien en las asambleas del extinto COU o en las reuniones para decidir si vamos a Benidorm o Mallorca de viaje de fin de curso, pero soportar el discurso de Juan Carlos Monedero, odiador social hábilmente blanqueado por ciertos sectores, o de Teresa Rodríguez, que reparte los carnets para vestirse de flamenca en Andalucía, es sencillamente infumable por ser sectarios, previsibles, políticamente fatuos, argumentariamente débiles y, sobre todo y por encima de todo, por ser orgullosos antisistemas y contrarios al régimen nacido en 1978.

Uno está dispuesto a oír a gente seria –que las hay– contra la fiesta de los toros y contra la Monarquía, pero no a perder el tiempo para soflamas odiadoras ni productos enfocados para tertulianos de pescado en blanco y discursos de carril. No se trata de la libertad, no, que la hay... para quien quiera pagar su precio. Esperamos que Guerra, quien ahora se placea más que Julio Aparicio en la temporada del 92, ponga algo de cordura desde la izquierda ahora sensata. Y que la brillante Cayetana Álvarez de Toledo se modere en la plástica. Felipe VI necesita apoyos a izquierda y derecha, no fervorosos partidarios ni perpetuos odiadores.