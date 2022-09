El teatrillo de la Moncloa

La política es un teatro desde tiempos de los clásicos. La Moncloa es un teatrillo. En el Pardo había Zarzuelas y se proyectaban películas. En la Moncloa se invita a los vecinos, muy escogidos vecinos, a hacerle una pregunta al presidente Sánchez, quien dadivoso y ruiseño contesta con un tuteo de proximidad, que ya sabemos que todos somos iguales, gobernamos para la calle, para el pueblo, para la gente trabajadora que madruga y, por supuesto, para quienes sufren los lunes al sol. Bla, bla, bla. Ay, qué amable es este señor que abre las puertas de su casa en el comienzo de curso. Esto sí que es glamour y no lo de Rodiezmo.

Sánchez invita un año a los líderes de las grandes empresas y otro convida a Mari Carmen y sus amigas. Por medio, claro, los fiascos de las elecciones de Cataluña, Madrid, Castilla y León y Andalucía. Ay, Andalucía, la del rojo al azul. Hay ocasiones, muchas ocasiones, en que los políticos son como niños. Todos iguales cuando ven la piruleta de las urnas. Se aprovechan de que el ciudadano aspira, fundamentalmente, a vivir con tranquilidad y dignidad. Que no lo frían a impuestos, que el autobús llegue a su hora, que la pensión sea ingresada en su fecha y que los tiempos de espera de la Sanidad sean razonables. Nada más.

Los invitados de Sánchez no preguntaron por la factura de la luz. Oh, qué raro. Se ve que son educados y fueron advertidos como críos en el ascensor antes de un cumpleaños: “compórtate y que se note que te hemos educado. Eres el espejo de casa”. Pero no, los invitados al teatrillo de la Moncloa no eran el espejo de una España con una inflación de dos dígitos, donde la sandía tiene precio de producto de lujo y la factura de la luz es un toro astifino que sabes que saldrá y te dejará como Dávila Miura en Santander. Los políticos tienden a meter la pata cada vez que pretenden proyectar una imagen de calle. Actúan con impostura, se rodean de aduladores (agradaores en Andalucía) y se embadurnan en almíbar. En la calle se está o no se está, pero eso no se aparenta. No se trata de la Economía que a Zapatero le dijeron que se aprendía en dos tardes.

El teatrillo de la Moncloa para la apertura de curso ha sido un hazmerreír. Una frivolidad gratuita. La verdad es que no extraña en una sociedad que es cada vez más víctima de los efectos de Disney. Infantilizada, hiperdependiente de las emociones y sensiblera (que no sensible). En el fondo la clase dirigente nos conoce mejor de lo que creemos. Solo les falta adivinar lo crueles que pueden ser los votantes en la intimidad de una cabina. Ay , la crueldad, tan propia de niños. Gordito cuatro ojos capitán de los piojos.