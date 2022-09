El taxi quiere que las VTC se precontraten en Andalucía con un plazo mínimo de 15 minutos

El decreto que prepara la Junta de Andalucía para regular la actividad de los Vehículos de Transporte Concertado (VTC) no convence a los taxistas, que han planteado a la administración autonómica una serie de propuestas para que las incluya en la nueva norma. Entre ellas, destacan la precontratación de los VTC con un mínimo de 15 minutos de antelación.

El taxi exige que haya un intervalo de tiempo mínimo de 15 minutos entre la solicitud del servicio y la prestación efectiva del mismo, que los ayuntamientos podrán incrementar en cada caso si así lo estiman oportuno.

Así lo exponen las cinco asociaciones principales del sector en Andalucía, que este domingo enviaron un documento de 15 páginas a la Junta con sus propuestas. Este texto lo firman la Federación Andaluza de Autónomos del Taxi (FAAT), Elite Taxi, la Unión de Asociaciónes de Taxistas Andaluces (UATA), la Asociación Hispalense Solidaridad del Taxi y la Asociación de Taxis de la Costa del Sol.

La administración andaluza tiene previsto habilitar a los VTC que prestan servicio actualmente para que lo sigan haciendo tal como hasta ahora. Frente a esto, el taxi solicita una declaración expresa de su servicio como "de interés general" frente a los de alquiler de vehículos con conductor. Lo hace en base a una sentencia del Tribunal Supremo que así lo considera y que "justifica medidas regulatorias respecto a serviciosanálogos en el mismo segmento de mercado".

La Consejería de Fomento tiene previsto mantener la ratio 1/30, es decir, un VTC por cada 30 taxis, pero los taxistas entienden que esto no se cumple en la práctica y aseguran que en la actualidad hay una proporción de un VTC por cada 2,7 taxis. Esta cifra sale de la habilitación de "las más de 3.200 autorizaciones nacionales domiciliadas en Andalucía".

"Consecuentemente, es completamente estéril que la norma establezca que ya no se concederán más autorizaciones VTC por excederse la ratio 1/30, ya que la realidad es que esa ratio se ha superado hasta un límite insostenible e inaceptable", exponen los taxistas, que piden que sean los ayuntamientos los que puedan limitar los permisos en sus términos municipales.

Los taxistas rechazan la propuesta de una distancia de 150 metros para la precontratación de los servicios de VTC, que "resulta irrisoria, pues se recorren en diez segundos a una velocidad de 50 kilómetros por hora" y porque resulta imposible verificar una serie de parámetros en la práctica, como que el cliente esté alojado en un hotel o salga de un centro comercial, cuestiones ambas incluidas en la norma que prepara la Junta.

"¿Se pretende que la policía lleve un listado con el número de habitaciones de cada hotel de la ciudad o el número de plazas de aparcamiento de cada centro comercial?", se preguntan los representantes del taxi.

Para impedir la captación ilegal de viajeros, los taxistas piden que sus competidores no puedan circular en busca de usuarios. Cuando no estén precontratados, los VTC "deberán permanecer estacionados fuera de la vía pública, en aparcamientos, garajes o en las instalaciones en que se almacenen durante los periodos de no prestación deservicio".

Después de la huelga del fin de semana, los taxistas de Sevilla seguirán con sus movilizaciones esta semana. Para el miércoles está prevista una nueva protesta con la que los profesionales del sector pretenden ejercer la máxima presión posible sobre la Junta.