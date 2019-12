La susanización de Moreno Bonilla

1

El Frente Gubernamental acudió al Parlamento con lazos en el pecho. "PP y Cs imitan al independentismo…" se leía en el titular de la crónica de Carlos Rocha. Realmente no podían ignorar que ponerse lazos evocaría de inmediato los lazos amarillos que llevan en sus solapas los independistas para denunciar la represión en España por los presos políticos. Los parlamentarios de la derecha podían haber llevado un pin, un broche redondo o incluso algo más original, porque el lazo ya está marcado por el modo en que los indepes han convertido este formato de reivindicación en un símbolo identitario de protesta. No en vano la derecha a menudo ha usado el término lazi para referirse a los indepes, por fusión de lazo+nazi, evocando el abuso de símbolos identitarios en el nazismo.

Se dirá, y con razón, que la bandera no es un símbolo excluyente, sino todo lo contrario. Y eso es tan cierto como fullero. Siendo cierto, en ese caso usarían la bandera con más frecuencia en otros contextos, pero no lo hacen, y de hecho se las quitaron al acabar la sesión. La realidad es que la derecha no se ha caracterizado precisamente por su blanquiverdismo. En este caso, en fin, no usaban la bandera como símbolo de unidad sino de protesta para denunciar que "Andalucía está intervenida" (¡un 155! llegaban a decir delirantemente desde Cs y Vox). Como en el caso de los indepes, el símbolo encubre un mensaje falso: no existe intervención de la comunidad sino un plan de ajuste bajo una ley aprobada por el PP aunque se deba a las malas cuentas, eso sí, heredadas del PSOE.

En definitiva se ha usado la bandera de todos en un pulso partidista contra el Gobierno y el PSOE. Hay muchas formas de darse golpes de pecho, y un lazo es una de ellas. Claro que hacer política con golpes de pecho no es precisamente alta política.

2

Es inevitable asistir a todo esto con la perplejidad del mundo al revés. El uso de los símbolos andaluces en los pleitos partidistas ha sido una constante del PSOE. Hablar en nombre de todos los andaluces, apropiarte de los andaluces obviando su diversidad, siempre ha sido un recurso ventajista del PSOE desde que en la Transición tuvo la habilidad de hacerse con la bandera del andalucismo. Y siempre ha rentabilizado el error del centroderecha desde el referéndum de autonomía. Sin embargo, ahora el PP, con Cs para secundarlos, parece haber entendido que esa es una estrategia ganadora y comienzan a imitarla. Actúan con la lógica de Einstein: si algo no funciona, no sigas haciendo lo mismo; si algo siempre ha funcionado, para qué cambiar. Pues eso.

Claro que resulta irónico que Moreno Bonilla mimetice a los presidentes socialistas, y en particular a Susana Díaz, después de tantos años denunciando esas tácticas. Pero, ah, esto es política. Moreno Bonilla incluso tiene muy aprendido lo de impostar la fonética aspirada de la Bética -"lojandaluseh…"- que ríete tú de los actores de La Peste. Si su antecesora se envolvía en la bandera, en el agravio, en la confrontación, en frases tipo "Lo que es bueno para Andalucía…", pues él hace eso mismo, incluso repitiendo exactamente las mismas frases. Enfrentarse largo tiempo a tu Némesis tiene ese efecto. Por eso Borges advertía: "Hay que tener cuidado al elegir a los enemigos porque uno termina pareciéndose a ellos". Moreno Bonilla está experimentando un proceso de susanización.

3

La política es, cada vez más, la gestión del mismísimo presente. "Toda la vida es ahora" escribe Machado en su extraordinario proverbio Hoy es siempre todavía. En política, desde luego, todo tiempo es ahora, todo es el titular inmediato, la rentabilidad de la imagen en los informativos de hoy. No hay perspectiva. No importa que en el pasado uno defendiera otra cosa; no importa que fuese Rajoy quien aprobó la Ley de Estabilidad Presupuestaria; no importa cuánto callase el Gobierno andaluz una vez que gobernaba el PSOE; no importa que el PP hiciera lo mismo que ahora llaman Andalucía intervenida y hasta 155; no importa que antes apoyaras al PSOE y ahora al PP en calidad de cómplice; no importan los desplantes de Montoro; no importa que las cuentas fuesen de la propia Montero; y nadie se sonroja demasiado viéndose en las hemerotecas ante el espejo de sus contradicciones oportunistas. Sólo importa el ahora.

Y lo característico de la política es tender además a un presente irreal. La cosa no se plantea para ganar la realidad, sino para ganar el relato. Que se lo digan a los lazis de Cataluña y sus hábiles propagandistas. En el proverbio de Machado, éste sostiene que "ahora es el momento de cumplir las promesas"… "porque ayer no lo hicimos, porque mañana es tarde"; pero en política no importan las promesas, por supuesto, sino el relato. De ahí que se haya hecho la campaña de Andalucía intervenida. No importa que la acusación de estar en Andalucía bajo un 155 sea ficción, lo que importa es si funciona y ese es un relato ganador.

En este juego de imposturas, eso sí, el PP siempre podría exhibir la legitimidad real de haber apoyado desde la oposición los 4.000 millones reclamados por Andalucía a Moncloa cuando gobernaba Rajoy, la reforma del plan Montoro y el regreso a los mercados de deuda. El PSOE va a tener que poner a prueba su coherencia aunque ahora esté Sánchez en la Moncloa y no le convenga precisamente a Susana Díaz tener conflictos con él. Siempre se ha creído, al modo de Churchill, que uno es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras… pero hay silencios muy esclavizantes. Y muy delatores.