Los suplicios añadidos en la ola de calor

En la vida cotidiana referimos mucho el valor añadido de las personas, destinos o cosas. Pero aludimos pocas veces a los sufrimientos y pesares añadidos. Con la ola de calor descubrimos factores que aumentan la sensación de asfixia, molestia e incomodidad a la hora de resistir buena parte del día con más de cuarenta grados de temperatura. Ayer fue una verdadera tortura tragarse la jura de los 109 diputados del Parlamento de Andalucía. Uno a uno. Y algunos trufando su intervención con esas chorradas de turno que en tiempos adornarían las carpetas del instituto.

Pase usted tela de calor, conecte la retransmisión de López de Paz, Linde y Cattoni y sufra junto a ellos semejante liturgia carente de piedad. ¡Cómo acertó Marín al asistir con el cuello abierto! Daban ganas de agenciarse una de esas botellitas de agua Lanjarón perfectamente dispuestas en la Mesa. Parecían fresquitas, recién sacadas de un minibar de habitación de hotel. Pero no se veía un solo vaso. Plástico por delante, nada de jarras, y ni un servicio. Será cosa de la pandemia o es que nos hemos abonado a beber del morro directamente en la sede de la soberanía del pueblo andaluz.

Hay más suplementos de penitencia en la ola de calor. Un vecino le pregunta su opinión sobre el futuro gobierno con el pie puesto en la puerta del ascensor. Un amigo le pide que vaya a final de mes a una boda de chaqué. Reserva un comedor privado, le dicen que no hay problema y cuando llega le advierten que el aire acondicionado “no funciona bien”. Se monta en el elevador para ir a trabajar a la hora de la siesta y una criatura ha bajado minutos antes la bolsa de basura pestilente. Pide agua en su bar de cabecera y el grifo de la fría está averiado. Hala, en el mejor de los casos que le sirvan un hielo, al estilo de la hostelería en Madrid, y échele paciencia. Sentarse en un velador para tomar el fresco y terminar con el efecto de quien está bajo el aparato externo de un aire acondicionado: envuelto en una masa de aire caliente. Echarle un hielo al vino blanco. Ni hielo, ni vino, ni nada. Soportar esos parientes o amigos que son máquinas parlantes sobre el calor y sus efectos. Bajar a la playa creyendo que hace menos calor, regresar cabreado, lleno de arena y con la piel pringosa de la crema protectora. Con la ola de calor solo cabe aplicar esa estrategia de defensa que me enseñó un teniente general:“Ante la amenaza, quedarse quietos”. Se enclaustra uno y oye por la radio la jura de los 109 diputados con la televisión conectada sin voz. Por cierto, ¿ya no está el diputado que tenía nombre de pub ochentero: don Nacho? Y el cuello de Marín sin corbata tiene la forma del ruedo ovalado de la plaza de toros de Sevilla. Pues fue el que acertó. Bravo, Juan.