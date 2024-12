Sube la presión en torno a Juan Espadas con los críticos divididos y sin candidato

La cita orgánica para elegir al nuevo líder en Andalucía todavía no es oficial pero la presión en torno a Juan Espadas está subiendo por momentos. Por más que su entorno no para de decir que ha salido “reforzado” del Congreso Federal, la realidad parece mostrar todo lo contrario. Y la última prueba se produjo este lunes en la primera reunión de la nueva Ejecutiva Federal de Pedro Sánchez.

Puede parecer una cuestión de forma pero tiene un importante calado político. Porque la Ejecutiva Federal enmendó la plana a la dirección del partido en Andalucía y ha incluido al secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix en el Comité Federal, un órgano del que había sido excluido, “por un veto expreso de Espadas”, según denuncian desde el PSOE gaditano.

Según la información oficial, la Ejecutiva Federal ha corregido un “error tipográfico” que había dejado fuera al secretario general de los socialistas gaditanos, y lo ha incluido en la lista oficial de miembros del Comité Federal. Un órgano del que ya forman parte 21 andaluces, Ruiz Boix sería el número 22, en consonancia con su peso en la militancia del partido. Espadas había designado para este órgano a los gaditanos Irene García, Fran González y José María Román, personas de su confianza y sanchistas de primera hornada.

El movimiento de Ferraz es suficientemente significativo, sobre todo porque el propio Espadas había señalado al secretario general de Cádiz como enemigo político en este mismo congreso. Están por ver las consecuencias políticas que tiene esta decisión. Pero el tiempo apremia y los afines a Espadas no dejaron pasar ni un momento para salir en su defensa. El presidente del PSOE andaluz, Manuel Pezzi, reivindicaba “el buen trabajo” desarrollado por la Ejecutiva Regional y defendía el liderazgo de su secretario general: “Merece respeto y reconocimiento de la militancia socialista y de la ciudadanía andaluza”. Unas palabras que repetía la gaditana Irene García, actual secretaria de Relaciones Institucionales de la Ejecutiva: “Espadas ha salido reforzado”, decía en la sede del PSOE andaluz.

Y lanzaba un mensaje con una importante carga de profundidad: “Todo aquel que considere que puede sumar, que tiene un mejor proyecto para esta organización y que tiene ideas que aportar, que dé un paso hacia adelante”. Porque la gaditana es consciente de que los críticos no han sido capaces de presentar un candidato de consenso, al menos por el momento.

De hecho, las reuniones, charlas y encuentros informales que se han producido durante el congreso regional ha puesto de manfiesto que las diferentes corrientes críticas no han avanzado nada. Llevan meses hablando y negociando pero no han encontrado a la persona que los una. Los susanistas no quieren pronunciarse por el momento, el grupo que lidera Luis Ángel Hierro, todavía está “en construcción”, lo que significa que hasta él mismo podría volver a presentarse a las primarias en lugar de optar por un candidato de consenso, y los que apoyaban a Espadas y ahora piden su relevo están barajando varios nombres sin cerrar ninguno.

Mirando a Ferraz

Lo que sí tienen claro todos los implicados es que si desde Ferraz optan por alguna propuesta, no habrá oposición alguna ni se planteará candidato alternativo. De hecho, durante el fin de semana ha habido negociaciones a varias bandas pero ninguna conclusión. Es más, a estas alturas, es posible que no haya ni siquiera primarias y se opte por bendecir la propuesta de Ferraz.

Por los pasillos del Congreso de Sevilla se barajaban dos opciones: que la apuesta de Ferraz sea el jiennense Juanfran Serrano como líder y candidato para disputar la Junta a Juan Espadas, o bien que se opte por un secretario general que se dedique a unir al partido en lo orgánico y la candidata a la Junta sea la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero.

Y en este clave se entiende también el texto aprobado sobre la financiación autonómica en las comisiones del Congreso Federal. Un texto que no menciona el concierto fiscal para Cataluña, que deja a un lado el principio de ordinalidad y que apuesta porque el nuevo modelo se apruebe en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Eso, además de reconocer la demanda de Andalucía en la que se reconoce que el actual modelo de reparto por población ajustada perjudica a algunas comunidades autónomas, como la andaluza.