La sostenibilidad como motor del progreso empresarial

En una era donde la innovación y la sostenibilidad se dan la mano para forjar un futuro más prometedor y respetuoso con el medio ambiente, la quinta edición de los Premios de Innovación Sostenible, organizados por BBVA y Grupo Joly, se ha erigido como un escaparate crucial para destacar y celebrar las ideas más revolucionarias y ecológicas en el sector empresarial.

Este año, el evento se llevó a cabo el pasado jueves 30 de noviembre en el Hotel NH de Collection Sevilla y las ocho empresas finalistas a estos galardones pudieron presentar para todos los presentes sus candidaturas. La dificilísima decisión sobre los galardonados recayó sobre un jurado de expertos, compuesto por Juan José Sánchez, director Segmento Pymes Territorial Sur de BBVA; Fernando Ortega, gerente de Sector Financiero de Grupo Joly; Alberto Grimaldi, subdirector de Diario de Sevilla; e Iván Casero, vicepresidente de la Fundación Savia.

Los premios se dividen en varias categorías, algunas tan importantes para la región como Ideas para la actividad sostenible Agroalimentaria y Turismos y servicios, y otras vitales para la sociedad como Bienestar y Calidad de vida y Otras ideas sostenibles. Cada uno de los ocho finalistas contaba con un enfoque único e innovador para abordar los desafíos ambientales de nuestra época. La ceremonia de premios no solo fue un escaparate para presentar estas ideas transformadoras, sino también una oportunidad para profundizar en el diálogo sobre cómo la innovación sostenible puede ser un motor clave para el cambio positivo, con ponencias de figuras destacadas como Andrés Barros de Kyoto Group España.

Juan José Sánchez (BBVA): “Tenemos un claro compromiso claro con el tejido empresarial español”

El anuncio de los ganadores, uno por cada categoría, se realizó tras una deliberación cuidadosa por parte del jurado, poniendo fin a una noche de celebración y reconocimiento a aquellos que están liderando el camino hacia un futuro más sostenible.

Juan José Sánchez, director del Segmento Pymes Territorial Sur de BBVA, destacó la importancia de estos premios: “Considero que esta iniciativa, ya en su propio nombre, recoge dos conceptos claves y esenciales en cualquier estrategia empresarial de hoy: innovación y sostenibilidad. Nuestra máxima en BBVA es poner a disposición de la sociedad opiniones de expertos que aporten valor en todo aquello que afecta y puede mejorar la vida de las personas y de las empresas. Creemos firmemente que compartir información nos ayuda a tomar mejores decisiones, a prevenir situaciones no deseadas y, desde nuestra gestión, nos proponemos integrar el asesoramiento en nuestro día a día con los clientes. Sin embargo, hay otra acción muy importante en la vida de las personas que a veces se nos olvida o no dedicamos el tiempo o espacio suficiente: reconocer, hacer aflorar el talento y compartirlo con la sociedad. Y qué mejor manera de hacer este reconocimiento que con un compañero de viaje como el Grupo Joly, un medio referente en el sur de España”.

Sánchez Infante continúo hablando sobre la importancia de afrontar ele resto de la sostenibilidad: “El hecho de que una empresa apueste por la sostenibilidad no solo implica su compromiso por repercutir positivamente en el medio ambiente y construir un mundo mejor para todos, si no que además puede suponer un ahorro considerable en su consumo energético y una fuente de oportunidades para su negocio. Es responsabilidad de todos apoyar al tejido empresarial español para que pueda afrontar estos retos. Todas las empresas andaluzas deben invertir en su transformación sostenible y tecnológica porque invertir en su transformación es invertir en su crecimiento a largo plazo.

Las entidades financieras tenemos un papel clave en este proceso por nuestra cercanía al tejido productivo español. Desde BBVA tenemos un compromiso claro con el tejido empresarial español, queremos acompañarlos en su transición hacia un futuro verde e inclusivo, asesorando y ofreciendo soluciones que les permita crecer de manera rentable, sostenible e inclusiva. De todos depende el dejar un futuro más sostenible e inclusivo a las próximas generaciones. Y por ello, consideramos la sostenibilidad y la inclusión financiera como prioridades en nuestra actividad diaria”.

Agroalimentario

Este año, los Premios de Innovación Sostenible han destacado nuevamente la excelencia y el compromiso con el futuro sostenible, reuniendo a empresas con proyectos pioneros en diversas áreas del tejido empresarial. Entre ellas, Mochana Green SL ha sobresalido, adjudicándose el premio en la categoría Ideas para la actividad sostenible Agroalimentaria. Antonio Quirós Casado, co-fundador de Mochana Green SL, destacó en su intervención el enfoque innovador de su empresa en la agricultura hidropónica. Utilizando tecnologías avanzadas para optimizar el uso del agua y los nutrientes, su sistema permite un cultivo más eficiente y respetuoso con el medio ambiente. Mochana Green SL, con su modelo de invernaderos hidropónicos y un fuerte enfoque en la sostenibilidad, demuestra cómo la ciencia y la tecnología pueden converger para crear métodos de producción agrícola que no solo son más eficientes sino también amigables con el planeta.

Asimismo, WINE AND LIFE, representado por Benjamín Colsa Salieto, presentó un proyecto igualmente innovador centrado en la utilización de subproductos de la industria vitivinícola, con un proceso que transforma residuos del vino en extractos sólidos con múltiples aplicaciones, desde la gastronomía hasta la cosmética.

Turismo y servicios

La innovadora empresa NO WASTE FAUCET, liderada por su fundador, Antonio Rosillo López, se ha alzado con el galardón de la categoría de Turismo y Servicios. En su presentación, Rosillo López destacó el compromiso de su empresa con la sostenibilidad a través del desarrollo de un grifo revolucionario que reduce significativamente el consumo de agua. La tecnología de NO WASTE FAUCET permite ahorrar hasta un 60-70% de agua, adaptándose a cualquier grifo monomando y ofreciendo un caudal moderado para el uso diario, con la opción de incrementar el flujo cuando es necesario. Esta solución, no solo es económicamente viable, sino que también promueve un cambio en el comportamiento del consumidor hacia un uso más consciente y eficiente del agua.

En la misma categoría, la Asociación Mi Ruta Responsable, representada por su presidenta, María del Mar Villalba, presentó su proyecto E-Ruta, que promueve el turismo sostenible a través de la utilización de vehículos eléctricos. El proyecto busca impulsar destinos menos conocidos y fomentar prácticas responsables en el turismo, al tiempo que aborda la movilidad eléctrica y la concienciación ambiental, através de rutas cuidadosamente planificadas.

Bienestar y calidad de vida

En la tercera categoría de la quinta edición de los Premios de Innovación Sostenible, dedicada al Bienestar y Calidad de Vida, el galardón fue otorgado a UNEI por su innovador proyecto Mimov, un ecosistema de teleasistencia en movilidad que se ha convertido en una referencia en toda España. Inma Ponce, directora de Estrategia y Marketing de UNEI, destacó en su presentación el enfoque del proyecto en mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Mimov es un sistema integral que incluye un dispositivo móvil para personas mayores, conectado a una plataforma de monitorización y una aplicación para cuidadores. Este enfoque innovador no solo permite una asistencia constante y en movimiento para las personas mayores, sino que también promueve su independencia y prevención en lugar de una simple reacción ante emergencias. El proyecto Mimov destaca por su conformidad con las normativas españolas de teleasistencia, garantizando así la máxima seguridad y confiabilidad para sus usuarios. Además, subrayó el carácter social de UNEI, una empresa andaluza sin ánimo de lucro, cuyo personal mayoritariamente compuesto por personas con discapacidad, contribuye significativamente al proyecto.

Por otro lado, la candidatura de FLOW81 Architecture Lab, presentada por Ignacio Merino Rivero, arquitecto y cofundador, propone un enfoque innovador en el sector de la arquitectura de lujo. Este estudio, con sede en Marbella, se dedica a la creación de grandes villas de lujo y ha sido reconocido por su contribución a la arquitectura sostenible. FLOW81 ha emprendido un proyecto de viviendas móviles para personas sin hogar, integrando baños y sistemas de almacenamiento en estructuras compactas y eficientes. Este proyecto busca proporcionar dignidad y un sentido de comunidad a las personas que viven en la calle, ofreciéndoles una vivienda temporal y ayudándoles a reintegrarse en la sociedad.

Otras ideas sostenibles

En la categoría de Otras Ideas Sostenibles de los Premios de Innovación Sostenible de este año, el galardón fue otorgado a SOLUM PHOTOVOLTAIC INNOVATION S.L., representada por su cofundador, Luis Muñoz Lombardo. El proyecto premiado destaca por su innovación en el ámbito de la energía solar urbana, ofreciendo soluciones prácticas y sostenibles para la integración de la energía fotovoltaica en entornos urbanos. La iniciativa de SOLUM se centra en el desarrollo de pavimentos fotovoltaicos que se integran armoniosamente en el espacio urbano, manteniendo su funcionalidad y estética. Esta tecnología no solo rompe las barreras estéticas y prácticas tradicionales asociadas a los paneles solares, sino que también fomenta la generación de energía limpia y renovable en las ciudades. La propuesta innovadora de SOLUM contribuye significativamente a la sostenibilidad urbana, alentando el uso de energías renovables y reduciendo la dependencia de fuentes de energía contaminantes.

El otro candidato destacado en esta categoría fue IMGEMA Real Jardín Botánico de Córdoba, con su coordinadora del proyecto, Mónica López Martínez. Este proyecto aborda la sostenibilidad desde una perspectiva ecológica y educativa, centrada en la naturalización de espacios urbanos. A través de la transformación de estructuras urbanas grises en espacios verdes llenos de vida, el proyecto busca crear microhábitats acuáticos y promover la biodiversidad en la ciudad. Además, se enfoca en la participación comunitaria y la educación ambiental, involucrando a los vecinos en la transformación y mantenimiento de estos espacios naturales.