Estas son las zonas de la costa andaluza que tienen activado el aviso amarillo este lunes

Una persona se resguarda con un paraguas de la lluvia que cae en Almería

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activado este lunes el aviso amarillo por fenómenos costeros en varios puntos del litoral andaluz, debido al fuerte viento y al mal estado del mar.

En concreto, las provincias de Almería y Granada están bajo aviso por rachas que pueden superar los 60 km/h y olas de hasta tres metros de altura, especialmente en zonas del mar de Alborán. La costa de Granada y el Poniente y la capital de ALmería serán las zonas más afectadas por el viento y el oleaje.

El aviso estará vigente desde las 17:00 hasta las 23:59, cuando se espera que el viento y el oleaje comiencen a remitir. Se recomienda precaución a navegantes y bañistas ante el riesgo en el litoral.

La Aemet recomienda extremar la precaución en zonas costeras, evitar actividades náuticas y alejarse del rompeolas y del borde del mar ante posibles golpes de mar. Estos episodios de viento y oleaje están relacionados con el paso de una borrasca atlántica que continúa afectando al sur peninsular, dejando un inicio de semana inestable y ventoso en buena parte de Andalucía.