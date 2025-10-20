Estas son las zonas de la costa andaluza que tienen activado el aviso amarillo este lunes
Aemet mantiene activado esta alerta por el fuerte viento y el mal estado del mar
Llega un frente atlántico: estas son las zonas de Andalucía donde se esperan lluvias a partir del domingo
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activado este lunes el aviso amarillo por fenómenos costeros en varios puntos del litoral andaluz, debido al fuerte viento y al mal estado del mar.
En concreto, las provincias de Almería y Granada están bajo aviso por rachas que pueden superar los 60 km/h y olas de hasta tres metros de altura, especialmente en zonas del mar de Alborán. La costa de Granada y el Poniente y la capital de ALmería serán las zonas más afectadas por el viento y el oleaje.
El aviso estará vigente desde las 17:00 hasta las 23:59, cuando se espera que el viento y el oleaje comiencen a remitir. Se recomienda precaución a navegantes y bañistas ante el riesgo en el litoral.
La Aemet recomienda extremar la precaución en zonas costeras, evitar actividades náuticas y alejarse del rompeolas y del borde del mar ante posibles golpes de mar. Estos episodios de viento y oleaje están relacionados con el paso de una borrasca atlántica que continúa afectando al sur peninsular, dejando un inicio de semana inestable y ventoso en buena parte de Andalucía.
