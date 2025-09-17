Estas son las especialidades que lideran las listas de espera de Salud en Andalucía
Las consultas externas acumulan más de 850.000 pacientes a junio de 2025, con Traumatología y Oftalmología como especialidades más saturadas y fuertes desigualdades en demoras
Sevilla reduce pacientes en lista de espera quirúrgica y Córdoba lidera la tasa por habitante
Las listas de espera de consultas externas en Andalucía a junio de 2025 muestran que diez especialidades concentran más del 70 % de los pacientes pendientes, según los datos oficiales. La comparativa con diciembre de 2024 refleja tanto descensos relevantes como incrementos en función del área asistencial.
La Cirugía Ortopédica y Traumatología encabeza la lista con 129.105 pacientes en espera, de los que 80.227 superan los 60 días y con una demora media de 150 días. En segundo lugar se sitúa Oftalmología, con 125.010 pacientes, 75.424 de ellos en espera superior a 60 días y una demora media de 115 días.
El tercer puesto corresponde a Medicina Física y Rehabilitación, que suma 85.300 pacientes y una demora media de 121 días. Le siguen Otorrinolaringología (63.220) y Dermatología y Venereología (55.372). El top 10 lo completan Neurología (49.827), Aparato Digestivo (41.347), Ginecología (40.993), Urología (38.271) y Cardiología (19.092).
Especialidades con mayor mejora
La evolución semestral muestra descensos significativos en varias áreas. Destaca Medicina Física y Rehabilitación, que baja de 94.450 a 85.300 pacientes (−9.150) y reduce más de 10.000 casos de demora superior a 60 días, además de mejorar 69 días en su media de espera.
También se reducen los pacientes en Neurología (−6.380 y −47 días), Anestesiología y Reanimación (−4.203 y −45 días) y Aparato Digestivo (−3.930 y −22 días). Incluso Oftalmología (−2.901) y Traumatología (−2.644) logran descensos, acompañados de mejoras en sus tiempos de espera.
En conjunto, Andalucía pasa de 866.248 a 852.289 pacientes (−13.959) y reduce la demora media en 23 días.
Especialidades con peor evolución
No todas las áreas siguen esta tendencia. Otorrinolaringología es la que más aumenta, al pasar de 57.785 a 63.220 pacientes (+5.435) y sumar 2.456 casos con más de 60 días, aunque recorta ocho días de demora media.
También crecen Alergología (+3.987), Reumatología (+2.920), Angiología y Cirugía Vascular (+2.011) y Cirugía General y Aparato Digestivo (+1.730). En este grupo preocupa que Reumatología eleva su media de 71 a 86 días (+15) y que Angiología alcanza los 425 días (+12), el tiempo más alto de toda Andalucía.
Pacientes con más de 60 días de demora
El análisis revela que la mayoría de especialidades reducen los casos con espera prolongada. Destacan Medicina Física y Rehabilitación (−10.074), Neurología (−7.187) y Traumatología (−6.331). Por el contrario, Otorrinolaringología (+2.456), Alergología (+824) y Reumatología (+2.415) incrementan esta cifra, lo que plantea un riesgo de cronificación en estas áreas.
Desigualdad en las demoras y reto sanitario
La diferencia entre especialidades es llamativa: mientras Ginecología registra una demora media de 64 días, Angiología y Cirugía Vascular alcanza 425, lo que supone más de un año de diferencia según la patología.
Aunque la mayoría de especialidades reducen pacientes y demoras, los incrementos en áreas clave como Otorrinolaringología, Alergología y Reumatología confirman que persiste un reto estructural en la gestión sanitaria que exige nuevas soluciones para evitar cuellos de botella.
