El ex socio de Serrano no tuvo experiencia empresarial hasta cumplir los 62 años

El nuevo atestado de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, que ha investigado cómo se utilizó un millón de euros de la subvención obtenida para una fábrica de pellets en Niebla para solicitar otras ayudas a la Junta de Extremadura, dedica una parte del mismo a la figura de uno de los ex socios de Francisco Serrano, el que suscribió precisamente un acuerdo con el presidente extremeño Guillermo Fernández Vara la construcción de otras tres fábricas de pellets en esta comunidad. Y de este estudio, Enrique Pelegrín -uno de los dos ex socios imputados con Serrano por un delito de fraude de subvenciones- no sale bien parado, porque los investigadores señalan que éste no tuvo experiencia empresarial hasta que cumplió los 62 años y, además, se cuestiona que su "única experiencia contrastable" en el sector de la biomasa fue precisamente la obtención de la subvención de 2,5 millones para la fábrica de Niebla.

El protocolo para el "aprovechamiento sostenible de los espacios forestales. Estrategia de Economía Verde y circular para Extremadura. Extremadura 2030" fue suscrito el 21 de agosto de 2017 por el presidente extremeño y las entidades Macorela, Ecovías y Pellex Energía, esta última representada por Enrique Pelegrín. Dice el atestado que, aunque se ignora el origen del protocolo, "todo indica que surge del ámbito político y en la Junta de Extremadura".

En este sentido, los investigadores recuerdan la declaración de uno de los ex socios de Serrano, Francisco Javier López Ballesteros, quien aseguró que fue la propia Junta de Extremadura la que contactó con Enrique Pelegrín en agosto de 2017 y que estos contactos culminaron con la firma del acuerdo para construcción de tres plantas de pellets en la comunidad extremeña.

Sin embargo, los investigadores relatan en el atestado que la experiencia empresarial de Pelegrín, como propietario o administrador de una sociedad, "parece iniciarse el 27 de enero de 2012 con el comienzo de la operaciones de la sociedad Solvering Machinery S. L., de la que primero fue administrador único y luego apoderado", aunque según el registro mercantil esta sociedad "nunca" ha presentado sus cuentas anuales.

Así, la UDEF señala que la experiencia como empresario de Pelegrín "no parece comenzar hasta los 62 años, cuando se constituye su primera sociedad mercantil, Solvering Machinery, y termina con la creación de Pellex Energía, en el año 2017, a los 67 años".

En 2015, Pelegrín compra junto a Francisco Serrano la soceidad Biowood Andalucía y un año después, en 2016, se constituyó junto al mismo socio Biowood Niebla. "Por tanto, su única experiencia contrastable para esta instrucción como empresario del sector de la biomasa, su único hito, parece ser la obtención de financiación pública para que Biowood Niebla erigiera una planta de pellets en Niebla, y ello, de manera ilícita", asevera el atestado.

De esta forma, los investigadores considera que "resulta del todo incomprensible que la Junta de Extremadura acudiera a él como empresario de reconocido prestigio en el sector" de la biomasa.

Es más, la Policía asegura que Francisco Serrano y sus ex socios Enrique Pelegrín y Francisco Javier López Ballesteros "diseñaron una estructura societaria ex profeso para recibir las subvenciones en Extremadura empleando los fondos recibidos del Ministerio de Industria a través del Plan Reindus, para dar la impresión de ser una empresa de gran solvencia". Posteriormente, Serrano "pretendió desligarse de la trama de irregularidades cometida con Biowood Niebla, así como de las que se estaban cometiendo en Extremadura, al reintegrarse a la carrera judicial".

Así, la UDEF sostiene que con los fondos del Reindus se cometieron "numerosas maniobras propias del blanqueo de capitales y se empleo un millón de euros en la constitución de Pellex Energía, millón que poco después sería retirado una vez cumplido su objetivo de simular solvencia ante la Administración Pública en Extremadura".