Los sindicatos sanitarios de Andalucía creen que la dimisión de la consejera "no soluciona la mala gestión"

Las federaciones de Sanidad de los principales sindicatos andaluces han coincidido en que la dimisión de la consejera de Salud, Rocío Hernández, a raíz de los fallos en el cribado de cáncer de mama, "no es la solución" para una gestión que califican como "nefasta" por parte de la Junta.

Desde la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía, su secretario general, José-Pelayo Galindo, ha asegurado que la dimisión de Hernández "debía producirse" pero no soluciona el problema del "abandono" del sistema sanitario público andaluz. Ha recordado que el Gobierno que preside Juanma Moreno ha tenido tres responsables de este departamento "con diferentes talantes personales, pero con una misma política basada en el desmantelamiento de la sanidad pública", algo que, ha advertido, "cuesta vidas". "La única solución posible es cambiar las nefastas políticas sanitarias impuestas por Moreno", ha dicho Galindo, que ha añadido que el problema "no es que el protocolo de cáncer de mama no obligue a llamar a las mujeres, sino que no hay personal para atenderlas".

Por su parte el responsable del sector sanitario de Servicios Públicos de UGT Andalucía, Antonio Macías, ha sostenido que la dimisión de la consejera es "una nueva oportunidad" para el presidente de la Junta de "revertir la delicadísima situación" del sistema sanitario público. "Es una oportunidad de oro para intentar arreglar el desaguisado que han hecho las anteriores consejeras con el consentimiento del presidente", ha dicho Macías, que ha criticado que las competencias de Salud pasen a manos del consejero de la Presidencia, Antonio Sanz. Ha añadido que, "si lo que se quiere es verdaderamente solucionar el problema de fondo, deberá comenzar por nombrar a una persona que sepa donde va a estar, que tenga bien claro su apuesta decidida por la sanidad pública y que lo dejen hacer lo que el sistema necesita".

Para CSIF la dimisión de Hernández "no pilla por sorpresa", ya que, con un descontento de profesionales y ciudadanía "más que evidente en los últimos meses, ha mantenido un talante poco negociador y una actitud inaccesible". El sindicato ha recordado que ya pidió hace una semana que se depuraran responsabilidades por la "nefasta gestión" en la comunicación de las pruebas del cribado de cáncer de mama y que incluso hace un año ya denunció la "falta de capacidad" para relanzar el sistema público de salud y pidió su dimisión. "Era cuestión de tiempo y finalmente se nos ha dado la razón", ha dicho la central, que ha mostrado su confianza en que quien asuma el relevo "tenga una actitud decidida de solucionar lo que hasta ahora se intentó con un recorte tras otro".

Además el Sindicato Médico Andaluz (SMA), tras mostrar su "respeto" por la decisión adoptada, ha asegurado que "más allá de los nombres la sanidad andaluza atraviesa una situación crítica que requiere soluciones estructurales de forma urgente". "Tememos que, una vez más, los cambios en la cúpula sanitaria se produzcan sin intención de abordar el verdadero problema de fondo: la falta de médicos en el Servicio Andaluz de Salud", ha dicho el SMA, que ha asegurado que ese déficit afecta a todas las especialidades y a todos los niveles asistenciales. Considera asimismo que el próximo titular de la Consejería de Salud debe asumir como prioridad absoluta la recuperación y fidelización del talento médico andaluz, así como resolver la "falta de transparencia" sobre las listas de espera diagnóstica del SAS.

Para el secretario general del SATSE, José Sánchez, durante su mandato "la sanidad andaluza ha sufrido un deterioro sin precedentes: déficit crónico de profesionales, cierre de unidades y servicios, aumento insoportable de las listas de espera, y un clima laboral cada vez más tenso y desmotivado. A ello se suma una política sanitaria centrada en la propaganda y los anuncios vacíos, mientras se ignoraban sistemáticamente las reivindicaciones de los trabajadores y sus representantes".