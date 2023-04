Los sindicatos enfrían la posibilidad de un acuerdo sobre Atención Primaria en Andalucía

El día de hoy está marcado en rojo en el calendario de la Consejería de Salud –y por extensión de la Junta– para conseguir cerrar el que se ha convertido en el principal escollo al que se enfrentan en lo que llevamos de legislatura. La necesidad de cerrar un acuerdo con los sindicatos para lograr un pacto sobre la Atención Primaria, adquiere carácter de urgente, de un lado porque este miércoles hay convocada una huelga de 24 horas por parte del Sindicato Médico Andaluz y de otro porque las elecciones municipales que tendrán lugar en seis semanas y las generales que se convocarán a finales de año, exigen una calle sin protestas.

La Mesa Sectorial de Salud se reúne con hora de inicio (las 10:00), pero sin final programado. La apuesta de la Consejería es conseguir cerrar un acuerdo hoy mismo o, al menos, avanzar su suficiente para conseguir rubricarlo en el plazo de tiempo más breve posible. El Pacto Social alcanzado el pasado 13 de marzo en el que se consignaba la dedicación del 25% del presupuesto de la Consejería de Salud a Atención Primaria (lo que supondría movilizar hasta 3.370 millones de euros), se esgrime por la administración como punto de partida de las negociaciones que mañana se reanudan. De hecho así figura en el primero de los 19 puntos que conforman la propuesta de la Junta a los sindicatos.

No obstante, la orden de tarificación publicada por la Consejería en la que incluía por primera vez la Atención Primaria, ha trastocado los planes de conseguir una vía rápida a desactivas las protestas sanitarias. De hecho y a pesar de la rectificación de la misma que se hizo con posterioridad para dar a entender que no se iba a llevar a la práctica salvo en caso de catástrofe o insuficiencia de medios, se ha convertido en una línea roja en los planteamientos de todos los sindicatos que exigen directamente su retirada. Si ésta se produjera, la situación de la administración autonómica sería de una enorme debilidad, más aún si se tiene en cuenta las repetidas veces que se ha defendido la necesidad de la misma.

Horas antes del inicio de la mesa sectorial, los representantes de los sindicatos enfriaron la posibilidad de un acuerdo cercano a pesar de las pretensiones de la administración autonómica. El Sindicato Médico Andaluz (SMA) reconocía que “no tenemos muchas esperanzas de que un acuerdo de este tipo pueda ser refrendado en mesa sectorial por todas las organizaciones sindicales”. Su presidente, Rafael Carrasco, aclaraba que “el acuerdo, aunque contempla algunas mejoras laborales, no tiene un presupuesto que pueda mejorar la situación retributiva de nuestro colectivo”. Además, añade que es una propuesta que “se basa mucho en dar un papel importante y aumentar el número de plazas de otras categorías, olvidándose que el problema real que tiene la sanidad andaluza es la falta de médicos y para eso no hay ninguna solución propuesta”.

Por su parte, desde la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía, su secretario general, José-Pelayo Galindo, aseguró que en el encuentro de este lunes esperan que la Administración dé “respuesta a algunas de las peticiones” tratadas en el encuentro del pasado 29 de marzo y se aborden los puntos que quedaron sin verse. Los 19 puntos presentados por el ServicioAndaluz de Salud son considerados como “insuficientes”, puesto que a su juicio, “hay muchos temas a abordar de muchas categorías que “no han sido asumidos por la Administración”.

Desde CCOO se acude a la reunión consciente de que hay “expectativas de poder avanzar en la negociación, no solamente en el proceso de escucha de la Administración, sino negociar realmente, y queremos ver la opinión sobre los puntos que le hemos presentado las tres organizaciones sindicales”, porque si no la propuesta de la Administración “se queda muy corta y no nos llega para poder abordar un pacto por la atención primaria”.

Por su parte, el secretario del Sector de Salud, Servicios Sociosanitarios y Dependencia de la Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT Andalucía, Antonio Macías, señaló que van a la mesa técnica “con todo el ánimo” y “con ganas de cerrar un acuerdo que mejore las condiciones de usuarios y de profesionales de la atención primaria y garantice la no privatización” de este nivel asistencial.

En cualquier caso, quiso matizar que “los hechos no demuestran que sea así”. “La desaparición de la posibilidad de privatización de la atención primaria es fundamental y la Consejería lo tiene que entender porque si no a partir de ahí no creo que haya ningún otro camino”, afirma Macías, quien destacó en esta línea que “no se puede apostar por un pacto por la sanidad pública en atención primaria y recoger lo que expone” la orden de tarifas”.

Desde UGT precisaron que el documento presentado por Salud “está todavía lejano a las pretensiones de nuestro sindicato”, pero, al mismo tiempo, esperan “grandes avances por parte de la Administración”. No obstante, se apresuró a recordar que los precedentes “no son muy buenos” y “el ambiente no está siendo muy positivo”, porque “los recortes en personal que está sufriendo la atención primaria y hospitalaria ponen en evidencia que esta Administración tiene una cara por un lado y otra cara por otro, es decir, pretende llegar a acuerdos cuando está recortando durísimamente en personal y en todos los centros se están quejando de la falta o nulidad de sustituciones”.