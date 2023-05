Los sindicatos se hartan de la consejera de Salud por la "desidia" hacia la Atención Primaria

Lo dilataron hasta después de la quinta reunión, pero los sindicatos UGT, CCOO y CSIF han comenzado ya las concentraciones frente a los centros de salud "hartos" de los incumplimientos y "dilaciones" por parte de la Consejería de Salud en aras a conseguir un acuerdo global para la Atención Primaria. "No vamos a parar a partir de ahora", han reconocido los principales representantes sindicales que ayer se movilizaron frente a los centros de salud de las principales ciudades de toda la comunidad autónoma.

Los dos últimos encuentros con los responsables del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que contabilizan más de 18 horas entre ambos para no lograr avance alguno y "estar como al principio" han sido esgrimidos por los representantes de los trabajadores sanitarios, como "el perfecto ejemplo de que no desean alcanzar acuerdo alguno, ya que las propuestas que nos hicieron el pasado día 2, son exactamente las mismas que en la primera de las reuniones".

Los sindicatos temen que "quieren dilatar la negociación hasta después de las elecciones municipales después del día 28", convencidos de que "han llegado a la conclusión de que este conflicto no les afecta electoralmente, pero creo que se equivocan; Andalucía no es Madrid", ha reconocido Antonio Macías. El secretario del sector de Salud, Servicios Sociosanitarios y Dependencia de la Federación de Servicios Públicos de UGT Andalucía, expresó su "desilusión porque nos dijeron que iban a convocar una reunión con la mayor urgencia posible y ésta tendrá lugar quince días después; también iban a enviar una serie de propuestas nuevas con nuestras reivindicaciones, pero a día de hoy no sabemos nada de nada".

A su juicio, "el tema está estancado, especialmente en lo que se refiere a la retirada de la Atención Primaria de la orden de tarificación. Nos dicen que no la van a aplicar, pero no nos creemos absolutamente nada de lo que diga la consejera; dicen que no la van a aplicar, pero creemos que sí piensan hacerlo".

Por su parte, Luis González de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía, ha añadido, además de la retirada de la Atención Primaria de la orden de tarificación, "la consolidación de las 12.000 plazas que se formalizaron con motivo de la pandemia de Covid, así como mejoras organizativas y retributivas, así como el aumento de las plantillas".

La responsable del sector de Sanidad CSIF Sevilla, Silvia Zafra, ha añadido que "la negociación no les preocupa en absoluto, pero creemos que la situación es más que seria, muy preocupante, especialmente después de conocer los contratos irrisorios que se les han ofrecido a algunos médicos que se han incorporado. También hemos conocido quede los más de cuatro mil médicos que empiezan su especialización en Andalucía, apenas el 5% han escogido la medicina de familia, con lo que el problema aumentará conforme pase el tiempo".

La intención de los sindicatos es mantener las concentraciones en todos los centros de salud, "porque a la Consejería de Salud se le ha terminado el plazo". A su juicio "hay una intención de extender las reuniones hasta después de las municipales, poco antes de las mismas prometer que van a cambiar cosas y después, si te he visto no me acuerdo. Mientras tanto, la Atención Primaria languidece y se encuentra en una situación de deterioro más que preocupante".

El estado de las personas que trabajan en Atención Primaria, "los más cercanos a los ciudadanos", afectan de una manera directa "a todos los trabajadores de la misma, tanto a los médicos, como a los enfermeros y al personal administrativo que están en una situación es estrés permanente". Sirva como ejemplo, tal y como ha reconocido la representante de CSIF, "la cantidad de personas que están solicitando el pase a la jubilación tan pronto como legalmente pueden hacerlo y más ahora con el incremento que se ha acordado sobre las pensiones; no aguantan ni un solo día más".