El silencio de los corderos

Nos han convertido en un pueblo de borregos apesebrados. De ser un pueblo orgulloso por haber conquistado altas cotas de Democracia; de ser un pueblo altivo con un pasado histórico que envidian nuevos imperios sin Historia; de ser un pueblo reconocido como valiente, admirado, luchador y reivindicativo ... han conseguido relegarlo, al papel de ganado que se conforma a estar tras el recinto de una cerca, y del que sólo se escuchan balidos de mansedumbre.

Unos corderos cuyo silencio e incapacidad de reacción y respuesta en estos momentos clave en los que está en grave riesgo su vida, salud y supervivencia económica, es la prueba de fuego definitiva para cerciorarse de que están preparados para el sacrificio supremo. Así lo están percibiendo con satisfacción macabra quienes llevan años preparando a ese pueblo para que adquiera esa condición lanar y el consiguiente convencimiento de ser un rebaño de perdedores sin causa ni remedio. Han sido años de recorte lento, paulatino pero sistemático de derechos y libertades, viendo que no pasaba nada, viendo que ese pueblo decadente iba aceptando como natural que se pusieran en jaque y cuestión los propios pilares de la orgullosa Nación que había heredado de sus padres.

Han sido muchos años durante los que algunos que veníamos advirtiendo que estábamos siendo laboratorio de prueba de nuevas estrategias de dictadura, éramos tachados por locos, recibiendo represalias por tal osadía. Han sido años de educar a los más jóvenes en el hedonismo y relativismo moral, en el todo vale, en el derecho a recibir sin aportar ni dar nada a cambio, relegando al ostracismo valores fundamentales como los de sacrificio, mérito y capacidad.

Han sido años de calculada intoxicación y manipulación ideológica contando con la inestimable colaboración y complicidad de unos medios de comunicación que han sido un resorte fundamental de esa maquinaria de nueva ingeniería social de diseño, que no ha dejado nada al azar para conseguir su meta de imponer sus dogmas, que se tienen por inmutables y sobre los que no se admite ni el más mínimo debate o crítica.

Porque un pueblo que pierde su dignidad, orgullo e incluso identidad, que acepta que minorías le impongan una memoria histórica que pasa por tergiversar la Historia e incluso tener que sentir vergüenza y pedir perdón por ser lo que es, un pueblo que se deja engañar de forma grosera por quienes les han mentido de forma sistemática como forma habitual de hacer política, que sucumbe y se somete al esperpento de dirigentes que se ríen de sus miserias y dolor… se convierte en una sombra de sí mismo. Un pueblo débil y descafeinado que conserva, eso sí, en su raza, y, en su ADN el afán de superación y solidaridad de los que han sido pueblos grandes y han sobrevivido y se han repuesto hasta de sus más miserables gobernantes, empeñados en su destrucción.

Un pueblo ciego, sordo y mudo que aplaude desde los balcones y otro que lucha y al que los primeros aplauden, porque se lo merecen los segundos y porque así se ha instituido como algo políticamente correcto. Aplausos, risas, canciones, mensajes y chascarrillos en informativos y redes sociales de una sociedad que ya vivía felizmente recluida en un mundo virtual y que ahora vive confinada por Decreto Ley en el mundo real de sus propias viviendas, muchas de ellas convertidas en improvisadas celdas, por no estar adaptadas para una convivencia familiar de 24 horas, muchas veces con niños que no entienden por qué no pueden ir al parque.

Un pueblo que calla pese a ser consciente que se le ocultan los datos más terribles del sufrimiento de sanitarios y efectivos de la UME sin los adecuados medios de protección, y que se han contagiado, del drama de miles de ancianos que mueren solos en residencias y de morgues atestadas de víctimas mortales de esta tragedia en gran medida previsible y evitable; un pueblo que se adapta sin queja, que observa en silencio resignado cómo ha sido objeto de una burda mentira, de una temeraria falsedad, de una negligencia criminal que ha causado miles y miles de muertos y que va a traer la miseria y la ruina a muchas más miles de familias.

Un pueblo al que incluso, si alguno se sale del redil y se queja, se le hace ver que ese individuo es un ser insolidario y asocial, que genera odio en un momento en el que se requiere unidad y adhesión incondicional a los principales responsables de ser el país en el que por acción, omisión y, en todo caso, ignorancia inexcusable, se han registrado proporcionalmente a su población, los datos más catastróficos en víctimas y contagiados.

Y llegados a este punto, es donde se frotan las manos quienes comprueban que el asado está en su punto. Porque al pueblo español se le ha cocido a fuego muy lento, y podría estar ya en situación de ser servido, tras la prueba de aguantar y aceptar este estado de excepción, calificado formalmente de alarma, con buena nota de sumisión, subordinación y pleitesía a la nueva casta políticamente dominante. De ahí a acatar una España llevada a la miseria social y económica, va un paso. Una España donde una gran parte de la población podría estar condenada a pasar hambre, lo que también constituye un grave riesgo para la salud ciudadana, porque, probablemente, la renta mínima la cobrarían sólo los paniaguados fieles al régimen que no han dado palo al agua en su vida. En definitiva, el caldo de cultivo idóneo para los totalitarios que odian a España y su Democracia. Pero, eso sí, ojito que ese Pueblo despierte…