Siete sevillanos mueren al día esperando las ayudas de la dependencia

El cuarto pilar del Estado del bienestar no termina de llegar a todos los que lo necesitan. Entre 2016 y 2018 no llegó a tiempo para 7.599 dependientes sevillanos, que murieron esperando que les llegara la prestación o que fueran valorados por el sistema que determina si son o no beneficiarios de las ayudas que consagra la ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.

Es el 27% de los 27.658 andaluces que murieron en las mismas condiciones, según reveló la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, el miércoles en comparecencia parlamentaria. El porcentaje de dependientes sevillanos que fallecieron esperando las ayudas de la dependencia es cuatro puntos porcentuales superior al peso poblacional de la provincia en la comunidad autónoma.

La norma se aprobó a finales de 2006 como uno de los proyectos estrella de José Luis Rodríguez Zapatero pero se encontró en su desarrollo con un obstáculo que, una década después, no ha logrado salvar. La crisis económica lastró a una ley que venía a consagrar un nuevo derecho, pero que avanza muy lentamente por dos razones distintas que, sin embargo, se retroalimentan: la falta de financiación y las trabas burocráticas.

La norma establece que la Administración central y la autonómica deben sufragar a medias el coste de la dependencia. Esto casi nunca ocurrió. El Estado fue reduciendo paulatinamente la transferencia de fondos y la respuesta de las regiones fue muy dispar, sobre todo, con la llegada del Mariano Rajoy a La Moncloa en 2011. En Andalucía, los gobiernos socialistas apostaron por la dependencia e hicieron oposición con ello. En los últimos años el reparto de financiación era del 80% para la Junta y el 20% para el Gobierno central.

El resultado de esta decisión es positivo, pero tiene aristas. El sistema andaluz es el que atiende a un mayor número de dependientes. A principios de año eran 211.200 los andaluces que recibían algún tipo de prestación del sistema de dependencia. “Son más que los que hay sumando a los dependientes atendidos en Madrid, Galicia y Murcia”, recordó el miércoles Susana Díaz, secretaria general del PSOE, tras congratularse por que el Gobierno de Pedro Sánchez haya devuelto a los cuidadores de la dependencia la cotización en la Seguridad Social.

Sin embargo, los más de 1.000 millones de euros que el Presupuesto de la Junta para 2019 –el de 2018 prorrogado– no son suficientes para atender a todos los que solicitan una prestación. Por primera vez se ha hecho público el dato de quienes fallecen esperando esas ayudas, pero la titular de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ya puso de manifiesto hace unas semanas que el número de personas que aguardan el reconocimiento de su grado de dependencia o la concesión de la prestación es mayor del esperado, según los datos que ofrecía la Administración socialista. Rocío Ruiz reveló el miércoles en su comparecencia que, a 28 de febrero, son 110.447 las personas que están pendientes de ser atendidas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

La mayoría –75.132– están esperando a que se les realice su Plan Individual de Atención (PIA) y así poder recibir algún recurso del catálogo de la Ley de Dependencia:prestación económica, atención residencial, centro de día, ayuda a domicilio o teleasistencia, entre otras medidas. Hay otros 35.315 andaluces, que son los que no estaban en las estadísticas. Son las quienes presentaron la solicitud, pero no han pasado por la valoración previa que define el grado de dependencia que tienen y las prestaciones a las que tienen derecho. Para acabar con esta situación la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha programado un plan de choque de 77 millones de euros para acelerar la incorporación de estos dependientes.