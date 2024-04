El abogado de la familia del militar sevillano fallecido en Cerro Muriano denuncia "presiones e intimidaciones"

El abogado Luis Romero Santos, que representa a la familia del militar sevillano Carlos León, fallecido en diciembre pasado en unas maniobras en Cerro Muriano, ha denunciado que está recibiendo "presiones intimidaciones intolerables" por parte de la jurisdicción Militar que investiga el caso.

En un comunicado remitido este viernes, el letrado asegura que esta acusación particular están recibiendo "presiones e intimidaciones intorelables por parte de la jurisdicción militar, presionada a su vez por sus jefes y los abogados-militares de la Defensa".A pesar de ello, Luis Romero ha asegurado que "seguirá informando puntualmente a los medios de comunicación sobre este procedimiento, no solamente como abogado de la acusación sino como portavoz de los padres del difunto soldado Carlos León"."Tras 33 años de ejercicio de la abogacía y más de 10.000 casos llevados en mi bufete, es la primera vez que un juzgado me advierte y me intimida por informar a la prensa", ha señalado.Luis Romero ha indicado que dará traslado de su escrito al juzgado togado militar 21 de Sevilla de manera inminente, ha adelantado las "siguientes advertencias:

- Apertura de expediente disciplinario por revelación del sumario a la prensa.- ⁠Presión de sus jefes al juez togado militar- ⁠Posible declaración del secreto sumarial".