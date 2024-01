El sevillano Enrique Ojeda será el nuevo embajador de España en Marruecos

El diplomático Enrique Ojeda, sevillano de 55 años, será el próximo embajador de España en Marruecos. Sustituirá a Ricardo Díez-Hochleitner, que deja la plaza de Rabat una vez cumplido los 70 años y tras haber estado casi nueve años al frente de esta embajada, una de las más importantes para España después de la de Washington. Aunque la experiencia de Ojeda está centrada en América Latina, fue director de la Fundación Tres Culturas entre los años 2004 y 2008. Este centro, con sede en la Cartuja de Sevilla, está participada por los reinos de España y de Marruecos.

Enrique Ojeda Vila es hijo de Antonio Ojeda, quien fuese el primer presidente del Parlamento de Andalucía y, hasta hace tres años, presidente del Colegio de Notarios de Andalucía. El Gobierno ha propuesto a Marruecos este nombramiento, que se encuentra a la espera del plácet del país vecino, según ha publicado la revista The Dilpomat Spain y ha confirmado fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores. Su elección ha provocado alguna sorpresa en medios diplomáticos por cuanto no contaba con experiencia en el Magreb, aunque se cita su paso por la Fundación Tres Culturas y su sintonía con el titular de Exteriores, José Manuel Albares, que es quien lidera las relaciones diplomáticas con el país vecino.

Hay un precedente parecido, que es el del ministro Luis Planas. Este cordobés también fue embajador en Rabat después de ejercer como consejero de la Junta de Andalucía. Se atribuyó a Manuel Chaves su elección, toda vez que el ex presidente mantenía buenas relaciones con Marruecos y había sido el impulsor de la Fundación Tres Culturas. Enrique Ojeda también ocupó una dirección general cuando Chaves ejerció de vicepresidente del Gobierno en el último Gobierno de José Luis Rodríguez zapatero. En esta ocasión no hay relación con el ex presidente, sino la confianza que Albares tiene puesta en Ojeda, en la actualidad director de Casa América, una institución en la que participa Exteriores y la comunidad autónoma de Madrid.

Ojeda se licenció en Derecho en la Universidad de Sevilla y, entre sus destinos diplomáticos, figuran las embajadas de Chile, Bolivia y El Salvador. En Tres Culturas dejó un excelente trabajo por su rigurosidad, según han explicado fuentes de este centro.

Las relaciones con Marruecos han sido una de las prioridades de los gobiernos españoles. En 2011, ambos países entraron en su mayor crisis después de que Rabat llamase a consultas a su embajadora en Madrid, Karima Benyaich, después de la entrada en Ceuta de casi 8.000 emigrantes irregulares llegados desde Marruecos en poco más de 24 horas. Benyaich regresó a España después de la resolución del conflicto. Posteriormente, el Gobierno de Pedro Sánchez dio giro en la relación al reconocer como viable la propuesta de Marruecos sobre el Sáhara, que pasa por la concesión de una autonomía. No obstante, sigue pendiente la reunión entre Sánchez y el rey del país vecino, Mohamed VI, prevista para la anterior Reunión de Alto Nivel de los dos países y que se suspendió pocos días antes de celebrarse.