Ni un sevillano en la cúpula del PP andaluz

Se han olvidado de meter un sevillano en la nueva cúpula del PP andaluz, que este lunes se presentó en sociedad con foto de familia incluida. Sevilla es la única provincia que no cuenta con un representante en este foro de dirección del partido que ahora detenta el Gobierno de la comunidad autónoma con mayoría absoluta. Será casualidad. O no, que diría Rajoy. La lista de lugares donde es harto difícil encontrarse con un sevillano crece: el Real Alcázar, el Museo de Bellas Artes y la cúpula del PP andaluz. La ausencia de representantes de la provincia sevillana llama la atención tras el reciente congreso provincial extraordinario que se celebró con éxito y que supuso la llegada a la presidencia de Ricardo Sánchez, que no ha podido apostar por ninguno de sus compañeros para formar parte del órgano de gobierno del partido en el ámbito regional. Fue un congreso sin tensiones ni fracturas.

Hay cuatro dirigentes de Málaga, tres de Huelva, tres de Cádiz, dos de Almería, dos de Córdoba, uno de Granada y uno de Jaén. Se da la circunstancia de que hay un miembro de Valladolid, Tomás Burgos, alto cargo de la Junta que cobra la ayuda oficial del alquiler para la vivienda, y una de Santander, Pamela Hoyos, colaboradora personal de Moreno desde sus tiempos de diputado por Cantabria.

La remodelación es consecuencia de la salida de Loles López de la secretaría general, pues ahora se sienta en el consejo de Gobierno y asume el cargo orgánico de presidenta del comité electoral, y de Toni Martín, ahora portavoz del Grupo Popular en el Parlamento.

Obviamente, el presidente Moreno puede efectuar incorporaciones en cualquier momento. El secretario general, como ya es sabido, es Antonio Repullo. La relación completa de nombres y cargos es la siguiente.

Maribel Sánchez (portavoz), Juan Manuel Muñoz (coordinador de Presidencia), Alejandro Romero (vicesecretario de Organización), Antonio Sanz (vicesecretario de Coordinación Institucional), Ana Mestre (vicesecretaria de Política Municipal), Pamela Hoyos (vicesecretaria de Coordinación Parlamentaria), Jacobo Florido (vicesecretario de Análisis Estratégico y Electoral), Pablo Venzal (vicesecretario de Economía, Hacienda y Empleo), José Carlos Álvarez (vicesecretario de Agricultura, Ganadería, Agua y Desarrollo Rural), Ana Mata (vicesecretaria de Igualdad, Salud, Juventud y Bienestar Social), Joaquín Camacho (vicesecretario de Fomento, Articulación Territorial, Vivienda y Justicia), Pilar Pintor (vicesecretaria de Cultura, Turismo y Deporte), Francisco Javier Ramírez (vicesecretario de Industria y Energía), Yolanda Sáez (vicesecretaria de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Economía Azul), José Carlos García García (vicesecretario de Educación, Universidad y representación estudiantil), Loles López (presidenta del Comité Electoral) y Tomás Burgos (coordinación del Comité de Expertos).

Distinta es la composición del comité ejecutivo, donde sí hay necesariamente sevillanos al estar incluidos de forma directa los cargos institucionales, caso de los diputados y senadores.