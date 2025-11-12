El Servicio Andaluz de Empleo busca a 24.000 parados fantasma

El Servicio Andaluz de Empleo quiere cambiar su manera de gestionar y pasar de ser sólo una agencia administrativa obligatoria para muchos trámites a convertirse en una de colocación. Y con esta intención está llevando a cabo un plan que han denominado T-Activamos cuya primera fase ya se ha iniciado y que está previsto terminar antes de fin de año. El SAE está buscando a 24.000 parados inactivos, personas que renuevan puntualmente su demanda de empleo pero que no han recibido o solicitado ningún servicio en los dos últimos años.

Se trata de parados que renuevan su demanda de empleo por vía telemática y que no tienen ningún contacto con la administración. No reciben prestaciones, no se han inscrito en ninguna oferta de empleo y tampoco han recibido ningún servicio de la Junta como itinerarios de reingreso laboral, formación o participación en algún plan o programa.

La clave es saber por qué se produce esta situación, si por desinterés, porque han perdido toda esperanza de trabajar o por algunas circunstancias personales. Fuentes del SAE explican a este diario que varios casos que han detectado responden a una casuística de lo más variada: van desde un joven que está estudiando en el extranjero y sella su paro por si acaso, a la de un señor, enfermo y a punto de la jubilación, que también lo sella no vaya a ser que pierda algo de dinero por no hacerlo.

El Servicio Andaluz de Empleo quiere conocer la disponibilidad real para trabajar que tienen estas personas y “convertir el trámite de renovación de la demanda en una oportunidad laboral”.

Para ello está citando a las personas en las oficinas para conocer cuáles son sus circunstancias y su motivación para mantener de alta su demanda de empleo. Si la persona tiene disponibilidad para trabajar, el SAE le va a plantear una batería de servicios encaminados a ello, incluyendo cursos de reciclaje o de formación.

Si no les interesa trabajar o no pueden hacerlo por el momento, por enfermedad, cuidado de personas a cargo u otras causas justificadas, el SAE modificará las condiciones de su demanda de empleo.

Proyecto piloto

El SAE ya ha testado cómo funciona esta propuesta. El 14 de octubre iniciaron el proyecto piloto que ha incluido también la formación del personal de las oficinas. En este ensayo han participado 68 técnicos de Empleo de las ocho provincias, una por cada una de ellas y se ha trabajado con 1.158 personas. De ellas, el SAE ha logrado contactar con la mitad aproximadamente y les ha concertado una cita en las oficinas.

De estas personas citadas, el 68% acudió puntualmente a la oficina. Finalmente, doscientas personas han aceptado iniciar el proceso de orientación laboral y otras 145 han optado por darse de baja o suspender temporalmente su demanda por circunstancias distintas. En esta primera fase, el Servicio Andaluz de Empleo quiere llegar a tres mil personas y verificar cuál es su situación real.

Hay que tener en cuenta que el SAE está inmerso en un cambio de modelo reforzando la tramitación digital, derivando la atención presencial en las oficinas a las personas que necesitan una orientación laboral o a quienes tengan algún problema que resolver.

En el año 2024, de total de las 3.298.376 renovaciones de la demanda de empleo que se realizaron, el 94,56% se hicieron por medios telemáticos, bien por la aplicación bien por la página web o bien en los dispositivos especiales situados en los puntos de empleo. Al mismo tiempo, el SAE ha contabilizado un total de 2.630.157 servicios prestados a personas inscritas como demandantes de empleo durante ese año 2024, que es el último cerrado.