La sentencia del Supremo se conocerá después de las elecciones autonómicas del 19-J

Tras la exposición de la Fiscalía y de la acusación popular ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, el caso de los ERE ha quedado visto para sentencia, si bien el fallo no se conocerá hasta después de las elecciones autonómicas del 19-J, siguiendo el criterio no escrito del Alto Tribunal de no interferir en los proceso electorales.

En cualquier caso, los plazos para la revisión de la sentencia y el proceso electoral en Andalucía siguen caminos completamente dispares, dada la complejidad del asunto que deben resolver los magistrado y el número de ex altos cargos sobre cuyos recursos deben pronunciarse. Y todo ello a pesar de que el ponente de la causa, el magistrado Eduardo de Porres Ortiz de Urbina, ya tiene incluso redactado el "proyecto de sentencia".

Así, por ejemplo, en el caso Malaya, en el que se juzgó la mayor trama de corrupción detectada en un Ayuntamiento, la Sala Segunda del Tribunal Supremo tardó un año justo en poner la sentencia que elevó de 11 a 17 años de cárcel la condena para el "cerebro" de la trama, Juan Antonio Roca.

Al igual que ha ocurrido ahora con el caso de los ERE, el Supremo convocó una vista pública para la exposición de los recursos. El itinerario que siguió aquel proceso fue el siguiente. La Audiencia de Málaga celebró el juicio durante casi dos años (entre septiembre de 2010 y julio de 2012), y la sentencia se dictó en octubre de 2013. El fallo de la Audiencia malagueña tenía la friolera de 5.814 folios.

Tras la presentación de los recursos de casación por las defensas de los condenados, la Sala Segunda del Supremo fijó una vista que tuvo lugar durante tres días, entre el 16 y el 18 de julio de 2014, y la sentencia definitiva del Alto Tribunal tardó un año, fue dictada el 27 de julio de 2015 y tenía 3.138 folios. Los magistrados necesitaron incluso varias prórrogas para terminar la sentencia, debido a su extensión y complejidad.

En el caso de los ERE, la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla celebró el juicio del denominado "procedimiento específico" de los ERE durante un año y cuatro días, quedó visto para sentencia el 17 de diciembre de 2018, y la sentencia, que tiene 1.821 folios, fue dictada 11 meses después, en concreto, el 19 de noviembre de 2019, siendo condenados 19 de los ex altos cargos enjuiciados, entre ellos los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Si tenemos en cuenta el precedente del caso Malaya, donde eran el doble de recursos que en los ERE, los miembros que componen esta Sala necesitarían en teoría al menos cinco o seis meses para la elaboración de la compleja sentencia, con lo cual no estaría antes del otoño próximo, para los meses de octubre o noviembre, teniendo en cuenta además la complejidad del asunto de los ERE, donde debe revisarse la condena por delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos, y donde se ha creado un auténtico galimatías en torno a la exclusión de los ex altos cargos en el resto de las piezas en las que se investigan las ayudas concretas.