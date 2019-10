La sentencia de los ERE se conocerá tras las elecciones del 10-N

La sentencia de los ERE no interferirá en las elecciones generales del próximo 10 de noviembre. El magistrado ponente del caso, Juan Antonio Calle Peña, ha solicitado una nueva prórroga para rematar la sentencia que marcará el destino de los 21 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que se han sentado en el banquillo de los acusados en el juicio por el denominado “procedimiento específico” de los ERE.

El magistrado Juan Antonio Calle Peña, que lleva más de diez meses redactando una sentencia que tendrá más de un millar de folios, envió ayer una carta al Alto Tribunal andaluz en la que solicita una nueva ampliación del plazo para dictar la sentencia. Fuentes judiciales han confirmado a este periódico la solicitud de esta nueva prórroga, aunque en este caso no se trata en principio de un mes más. El magistrado, según las fuentes consultadas, ha solicitado una extensión de su liberación como magistrado de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla de varias semanas más para acabar con la redacción del voluminoso fallo.

De esta forma, la sentencia de los ERE no se conocerá, en principio, hasta después de las elecciones generales del próximo 10-N, algo que además corrobora la regla no escrita en la judicatura de no interferir en los procesos electorales. Muchos jueces piensan que las sentencias hay que notificarlas cuando están acabadas, con independencia de los procesos electorales, pero también hay una corriente que opina que no debe hacerse pública una sentencia de estas características a menos de un mes de que se produzcan las elecciones.

Aunque la sentencia está en su fase final de redacción, en la actualidad el ponente sigue trabajando como cuando acabó el juicio, en diciembre de 2018, y a día de hoy todavía continúa enviándole fragmentos del fallo a las otras dos magistradas que componen la Sala de los ERE.

La petición de Juan Antonio Calle Peña de ampliar su liberación para redactar el fallo se ha producido cuando precisamente este sábado, 26 de octubre, se cumplía el último plazo que le había concedido el TSJA que preside Lorenzo del Río, quien en septiembre pasado ya se entrevistó con los tres magistrados que conforman el tribunal de los ERE –Calle Peña y las magistradas Pilar Llorente y Encarnación Gómez– para interesarse por la situación de la sentencia. Lorenzo del Río comentó entonces a los periodistas que la deliberación de la sentencia de los ERE “está muy avanza”, pero recordó que la sentencia es “de una complejidad enorme”.

De hecho, la sentencia tendrá una extensión que supera los 1.000 folios, duplicando los 493 folios del fallo que dictó recientemente el Tribunal Supremo por el desafío separatista del procés.

Junto a la extensión del fallo, cabe destacar la complejidad de los asuntos sobre los que el tribunal debe pronunciarse, sobre muchos de los cuales no existe jurisprudencia y la Sala ha tenido que recurrir a artículos doctrinales. Además, el tribunal ha manejado una documentación supera los 1,2 millones de folios.

Calle Peña se comprometió con Del Río en esforzarse para que la sentencia estuviera lista en el plazo que finalizaba hoy, aunque también pidió comprensión puesto que se trata, según el presidente del TSJA, de una de las sentencias “más complicadas de la historia judicial” de este país.

La Sala de Gobierno del TSJA debatirá en su reunión del próximo martes la nueva prórroga solicitada por el ponente y, en consecuencia, la aprobará, dadas las circunstancias especiales que concurren en este primer juicio de los ERE, que puede además marcar el futuro de algunas de las 180 piezas separadas que siguen abiertas y en instrucción de esta macrocausa.