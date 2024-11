A sus señorías no les importa (ahora) el politiqueo

"Luto emocional" en el Parlamento andaluz o que quizás los representantes andaluces han aprendido la lección que recibieron el pasado domingo con la visita de los Reyes Felipe y Letizia y Pedro Sánchez a las zonas devastadas por la DANA en Valencia. Pero lo cierto es que la sesión de control al Gobierno de este jueves ha resultado totalmente insólita, ninguno de los portavoces ha elevado la voz o ha lanzado acusaciones a los adversarios políticos. Es más, desde el PP no ha habido ninguna referencia a la imputación de José Luis Ábalos por el Tribunal Supremo, mientras que el líder socialista Juan Espadas no ha dedicado ni medio minuto a la investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción de los contratos del SAS que hizo la Junta en los años 2021, 2022 y 2023 y que responde precisamente a una denuncia presentada por el PSOE.

Cómo habrá sido la jornada que hasta Vox ha reconocido el cambio climático. "Vox no niega el cambio climático; Vox lo que dice es que sus políticas matan los empleos, que el estado autonómico es ineficaz y que el reparto de las competencias cuesta vidas", decía Manuel Gavira durante su intervención en el Pleno. "Me alegro que su grupo reaccione a la realidad y evolucione favorablemente", le respondía Juanma Moreno.

En los dos días de pleno, el presidente de la Cámara, Jesús Aguirre, no tuvo que llamar la atención más que una sola vez a sus señorías en lo que quedó como una anécdota. Porque los diputados querían hablar sobre todo de dinero. Del Presupuesto que la semana que viene se debatirá en el Pleno para su aprobación inicial y que Juan Espadas considera "una mentira". Según sus cálculos, las cuentas no crecen un 4,4% como dice el Gobierno andaluz "porque tiene 1.652 millones de euros que no se gasta y que va pintando de año en año. Eso además de otros 658 millones de euros que ya pone en la memoria que no se va a gastar porque incumpliría la regla de gasto". Frente a esos argumentos, los de Juanma Moreno que quería llevar el debate al empleo, después de que este miércoles firmase un acuerdo con empresarios y sindicatos para poner en marcha un Plan de Empleo Juvenil.

"Hemos reducido la tasa de empleo juvenil pasando del 22,8% de 2019 al 16% que tenemos actualmente; llegamos con tres millones de ocupados y ahora tenemos 3.413.000 andaluces trabajando lo que significa que han creado 413.000 nuevos empleos", era el argumento de Juanma Moreno.

Reflexiones

Todos los portavoces llamaban a la reflexión tras la tragedia de Valencia: "a la altura de miras" en palabras del portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García; al agradecimiento a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en palabras de Inma Nieto, portavoz de Por Andalucía; o a la colaboración "permanente" de los medios de la Junta, "las residencias de ancianos para los mayores que se han quedado sin casa", en la boca de Manuel Gavira. Hasta el portavoz del PP, Toni Martín, que habitualmente confronta con Juan Espadas, pedía "unidad de todas las instituciones" además de "condenar cualquier tipo de violencia".

"Pido serenidad, calma y sentido institucional para afrontar los problemas a todos los grupos de la Cámara porque a los ciudadanos no les importa el politiqueo", decía en el cierre Juanma Moreno.

Por los pasillos, el Gobierno andaluz mostraba su temor por la ruptura de la confianza en las instituciones. "Es muy fácil romper y muy difícil construir", decían. Y recordaban los hechos pasados en Europa en los años 30 y 40 cuando se quebró el sentido de Estado. Desde luego, preocupación había.