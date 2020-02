Las semillas del oval andaluz germinan en Almería

Una vez más Unión Rugby Almería lo ha hecho. Ha realizado, con ayuda de los padres, una modélica organización de un evento multitudinario y pensado para el disfrute de los más pequeños. El interés del club unionista, como el de todos los demás clubes andaluces, es el crecimiento en valores de los niños que se reúnen en torno al balón oval, y estos jugadores en miniatura no dejan escapar la ocasión de enseñarles a los mayores que en ellos reside, en su pureza, algo que hace único al rugby. Al final de la jornada, la satisfacción es generalizada, y el esfuerzo realizado para que todo salga bien, para que no falte ni un detalle, es como si no se hubiese producido. Así, la jornada ‘almeriense’ del Circuito de Promoción del Rugby Gradual de Andalucía Oriental fue un rotundo éxito, tal y como se esperaba y tal y como reconocieron todos sus participantes.

Miguel Palanca, presidente de URA, fue el encargado de recoger impresiones de las delegaciones ‘visitantes’, aunque todos jugaban en casa. El compendio general de las mismas ha sido extraordinario, elogiando una organización que fue perfecta: “Todos se van muy contentos y así nos lo han hecho llegar; hacer esto con niños, es fácil, aunque precisa de mucho despliegue y se requiere una gran dedicación, pero la predisposición de todos los que están dentro, de una manera o de otra, es siempre la mejor”. Así, Palanca quiso agradecer antes de nada el gran empuje de las familias, “una legión de padres echando una mano en lo que hiciese falta, como haciendo bocadillos para todos”, más de 500 con destino a los terceros tiempos de todas las categorías congregadas, la sub-6, la sub-8, la sub-10 y la sub-12. Una de las estrellas de la comida fue la fruta fresca recién cortada y repartida por Anecoop, empresa colaboradora en todos los proyectos de cantera y formativos que emprende el club cruzado.

Hubo además degustación de varias paellas y otras comidas preparadas por el otro gran colaborador desde siempre, Lamarca, y no faltaron pizzas Dominos, al igual que en los partidos del primer equipo de División de Honor B. Fue, por tanto y a juicio de Miguel Palanca, una vez escuchados todos los argumentos y valoraciones de los visitantes, “una gran jornada de rugby gradual con una gran organización”. En ese sentido, la experiencia de URA es un grado: “Tenemos ya un engranaje preparado en el Área Operativa que hace que todo salga fácil, por complicado que parezca, y es de agradecer el esfuerzo a todos los que han estado ayudando desde primera hora de la mañana”. De hecho, no es fácil que nada falle cuando se maneja a más de 500 jugadores, más sus entrenadores y monitores, más casi todas las familias de los mismos, habiéndose cumplido la predicción de un millar de visitantes en Almería, día completo de espectáculo y sobre todo de convivencia.