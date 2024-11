Seleccionados los finalistas de los VI Premios Innovación Sostenible de BBVA y Grupo Joly

La VI entrega de los Premios Innovación Sostenible de Grupo Joly en colaboración con BBVA encara su recta final: ya han sido seleccionados los ocho finalistas que defenderán sus candidaturas ante jurado y público el 3 de diciembre en Huelva.

Se trata de ocho proyectos andaluces que parten de la premisa de innovar siendo sostenibles y que compiten en una de las cuatro categorías establecidas en el concurso.

Finalistas de los VI Premios Innovación Sostenible

Ideas para la actividad sostenible agroalimentaria:

Marisma Biomed, es una empresa bio-food-tech que crea productos de alimentación a partir de distintas fuentes naturales de la marisma mareal. Producen grandes cantidades de estos alimentos sin consumo de agua dulce, reconvirtiendo las marismas en áreas de generación de I+D. Sus productos deben cumplir tres requisitos: que aporten beneficios en la salud al ser consumidos por la población de forma regular, que sean ecológicos y que permitan el aprovechamiento de elementos de la marisma, no explotados hasta el momento y de una forma respetuosa; y que sean innovadores.

Se trata de una empresa joven, con sede en Sevilla pero que opera en las marismas de Cádiz, que cuenta con un equipo multidisciplinar de biólogos, químicos, nutricionistas, médicos, ambientalistas, diseñadores gráficos y creadores de contenido, que se han unido para hacer llegar estos nuevos productos de la marisma a las cocinas de la población. Nuestra visión es que “la marisma sea parte de tu cocina y de tu botiquín y mejorar juntos la salud del planeta”.

Como segunda candidata en esta categoría encontramos a Destilerías Martes Santo, una empresa onubense, natural de Higuera de la Sierra, pionera en Certificación Ecológica a nivel nacional. Su actividad se centra en diferentes destilados desde la consciencia del entorno y enclave donde la desarrollan: en El Parque Natural de Aracena y Picos de Aroche. Cuentan, además, con productos locales para la elaboración de una referencias, disminuyendo así la huella de carbono.

Ideas para la actividad sostenible en turismo y servicios

Grupo Jumadi, una empresa de Granada con más de 40 años en el sector de la higiene profesional candidata al Premio en la categoría de turismo y servicios, dentro de su Plan de Desarrollo Sostenible han lanzado un programa denominado Plan de Higiene Digital 360 con el que ofrecen consultoría y asesoramiento y revisan todos los procesos de higiene y limpieza en los centros de trabajo de sus clientes, con el objetivo de optimizarlos para hacerlos más eficientes, seguros y sostenibles.

El cambio en los hábitos de consumo y la apuesta por la economía circular están rediseñando las reglas del juego en la toma de decisiones de los consumidores, con esa premisa ayudan a sus clientes a dar el salto a procesos que miren hacia el futuro de una forma más respetuosa con el medio ambiente.

Antonio España Environment & Recycling tiene sede en Huelva y la sostenibilidad como pilar fundamental para desarrollar su actividad. Se fundó hace setenta años con una visión innovadora, la de buscar un futuro más limpio y sostenible, en el que los residuos no fueran solo un problema, sino una oportunidad para generar valor y proteger el medio ambiente. Hoy, en día siguen con la misma visión que en sus modestos comienzos, cuando contaban con recursos limitados, aunque actualmente son líderes en su sector, un camino que según declaran desde la empresa "ha sido testimonio de la innovación, la resiliencia y el compromiso con la sostenibilidad".

Ideas para la actividad sostenible en el ámbito de la educación y sanitario: Bienestar, Calidad de vida, y Educación de calidad para todos

HS Group se presenta a los VI Premios de Innovación Sostenible con su proyecto de una planta de tratamiento para tratar los líquidos peligrosos provenientes de los residuos de laboratorio de análisis clínico generados en las instalaciones hospitalarias y de investigación. Se trata de un sistema, que como afirma la empresa granadina, los líquidos tratados se vierten directamente a la red de alcantarillado municipal, cumpliendo con los parámetros establecidos en el reglamento de vertido competente.

Como competidora en esta categoría se encuentra Endesa, con el lanzamiento de su curso Compost-in, una formación para personas con discapacidad sobre compostaje, desbroce y pantalla forestal en plantas renovables Endesa y Fundación Juan XXIII, entidad que lleva más de 55 años trabajando para la inclusión social y laboral de personas en situación de vulnerabilidad psicosocial, están desarrollando un nuevo y ambicioso proyecto, inclusivo y sostenible que espera formar a unas 270 personas.

El programa formativo se desarrollará en el periodo 2023-2025 en municipios del entorno de instalaciones de Endesa, como parte de su plan de crecimiento renovable para hacer frente al cambio climático y a la despoblación rural con la inclusión como factor protagonista de toda la iniciativa

Otras ideas sostenibles

AGR Biogás es una empresa proveniente de Granada que ha instalado la primera planta de Biometano de Andalucía con inyección a la red, que se alimenta por un lado de estiércol y purín de los alrededores, y de residuos líquidos procedentes de industria alimentaria, cuyo contenido en agua (como el de los purines) estaba destinado a perderse evaporado o vertido a cauce tras pasar por una EDAR.

La planta produce Biometano con huella de carbono negativa, que será inyectado a la red de gasoductos para uso de la población, por otro lado Digestato que actúa como un fertilizante para los campos de alrededor de la planta, y al ser liquido también aporta un pequeño riego y por ultimo produce CO2 que el futuro será capturado, ya sea para uso industrial como para producir combustibles sintéticos como el Metanol. Todo esto en un entorno rural, donde contribuye a la fijación de población rural.

Éxxita Be Circular presenta su candidatura con el proyecto Algoritmo Verde, desarrollado junto a Fundación ONCE y financiado por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) a través de fondos europeos. El programa forma y emplea a 35 jóvenes con discapacidad intelectual en la reparación y recuperación de dispositivos electrónicos a través del uso de herramientas propias de Inteligencia Artificial, generando así empleo verde y convirtiendo la tecnología en una aliada de su inclusión en el mercado laboral.

Tándem Algoritmo Verde se desarrolla en la sede central de Éxxita Be Circular, llamada Circular Innovation HUB en Bollullos de la Mitación (Sevilla), donde se encuentran 25 jóvenes junto a 5 ETIS o personal de apoyo de la Fundación ONCE; y en la sede de Fundación ONCE en Madrid, donde participan 10 jóvenes más junto a 2 ETI adicionales.

La final de los VI Premios Innovación Sostenible de BBVA y Grupo Joly tendrá lugar el martes 3 de diciembre en el hotel NH Luz Huelva a las 19:00 horas. Si quieres asistir, solo tienes que inscribirte en este formulario ¡esperamos tu asistencia!.