Seis localidades andaluzas declaradas zonas catastróficas tras los incendios forestales del verano de 2025

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes declarar a seis municipios andaluces como zonas afectadas gravemente por emergencias de protección civil —la antigua figura de “zona catastrófica”— tras los incendios forestales registrados a los largo de este verano. La medida permitirá a los damnificados tramitar ayudas públicas, acceder a beneficios fiscales y beneficiarse de actuaciones extraordinarias para la recuperación de las áreas dañadas.

Las localidades beneficiadas son El Garrobo (Sevilla) por el incendio declarado el 1 de julio; Algercias (Cádiz), que sufrió un incendio el 11 de julio; Castillo de la Albaida (Córdoba), que tuvo otro fuego el 22 de julio; Tarifa (Cádiz) por los incendios forestales del 5 y del 8 de agosto; Jabugo y Bonales, ambos en Huelva, por los del 12 y 17 de agosto, respectivamente.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, explicó tras la reunión del Consejo de Ministros que la declaración “no contiene ayudas concretas”, pero abre el mecanismo legal para que los ministerios competentes dicten las órdenes y resoluciones necesarias. “Lo importante es que los afectados puedan iniciar cuanto antes los trámites para recuperar cierta normalidad”, subrayó. Las solicitudes deberán presentarlas los vecinos de forma particular.

¿Qué supone esta declaración?

La Ley de Protección Civil prevé que los afectados puedan optar a indemnizaciones por daños personales, viviendas y enseres, además de reducciones fiscales y bonificaciones en cotizaciones. En casos de mayor gravedad, las compensaciones pueden alcanzar hasta 18.000 euros por fallecimiento o incapacidad y entre 2.500 y 15.000 euros por daños materiales. También se contemplan medidas de apoyo a explotaciones agrarias y contratos de emergencia para acelerar la recuperación de infraestructuras.

Emergencias en todo el país

La declaración de zonas afectadas por emergencias de protección civil se ha extendido a 16 de las 17 comunidades autónomas, con la única excepción del País Vasco. En total, el Gobierno ha contabilizado 118 episodios de emergencia este verano —113 grandes incendios forestales y cinco episodios de lluvias torrenciales—, en lo que Marlaska ha calificado como “una de las mayores catástrofes medioambientales de los últimos años”.