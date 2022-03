No hay 28 segundos para la Marcha Real el 28-F

La versión reducida de la interpretación de la Marcha Real, vulgo himno nacional de España, dura 28 segundos, pero nadie del denominado Gobierno del Cambio ha querido enriquecer el protocolo para que el acto del Día de Andalucía se cierre como se debe. Un experto en música, director de una banda sinfónica, me llamaba ayer la atención sobre este aspecto: ni en el acto del Parlamento ni en la ceremonia de entrega de las medallas se interpreta la Marcha Real. Y algo peor, según me apuntaba este mismo andaluz ilustrado: es terrible el manoseo continuo al que está sometido el Himno de Andalucía por el artista homenajeado de turno al que se invita a su interpretación.

Doctores tiene la Iglesia y a ellos habrá que consultarles, pero efectivamente el más emocionante fue el interpretado por Rocío Jurado en la célebre película La Lola se va a los puertos (1993). De hecho el PP andaluz pidió en 2007 que esa versión de la Jurado fuera considerada la oficial. Uno entiende que cada artista haga su interpretación, siempre y cuando se sepa la letra del himno, que ya sufrimos el año de Raphael, pero sigue sin comprender las razones por las que el Gobierno del Cambio no ha cambiado el cierre del acto. Bueno, no ha cambiado tantas cosas... que mejor no hacer la lista y ser positivos. Andalucía no se entiende sin España, España no se concibe sin Andalucía y, dicho todo esto como dicen los tertulianos de pescado en blanco, nuestra heráldica recuerda además la vocación universal de esta tierra.

Honramos recientemente al Rey con la primera medalla de honor entregada en el Palacio de San Telmo, pero nos olvidamos de la Marcha Real en el día más importante. No sé si es complejo, ignorancia, tacticismo o qué se yo. Podríamos suprimir tanto discurso superfluo, basado en naderías, generalidades y referencias plúmbeas para quedar bien con los sectores de siempre y, al menos, clausurar los actos del Parlamento y del Teatro de la Maestranza como es debido, pues se supone que son de la máxima solemnidad e importancia institucional.

Pregunta uno al Gobierno del Cambio y te dicen que nunca se ha tocado la Marcha Real. ¡Pues han tenido cuatro años para hacerlo, que para eso el presidente tiene estudios en Protocolo y, además, cuenta con el gran Modesto Cabezas en su equipo! Que le pregunten al gran Modesto si le gustaría acabar el 28-F como hay que acabarlo... Dejen de promover el tuneo del Himno de Andalucía y no jueguen al centrismo de maquillaje al obviar la Marcha Real. Que no hay que tener tanto complejo. Basta con menos de medio minuto. ¿Olo del medallazo al Rey fue una ojana?