El secreto a voces del presidente Moreno

No se puede más que coincidir con el presidente Moreno en su afirmación del jueves en el recuperado Hospital Militar, que por cierto se ha podido rescatar gracias a la pandemia. Con la velocidad parsimoniosa que imponen los procesos administrativos en condiciones normales, enseguía hubiéramos tenido reabierto el edificio con tanta celeridad si no es por una firme voluntad política y por la que nos estaba cayendo en la España de los casi mil muertos al día.

A lo que íbamos. “Es un secreto a voces que la legislatura se acaba”, Moreno dixit. ¡Albricias, por fin coincide el mensaje político difundido con el plan interiorizado desde hace meses! Al cabo oímos la verdad. Cabría preguntarse: ¿qué ha cambiado desde diciembre hasta ahora? Nada. En diciembre ya sabíamosque Andalucía se quedaba sin presupuesto en 2022. ¿Se dan cuenta de que de pronto se ha dejado de hablar de la pinza parlamentaria, que en realidad nunca hubo? Hasta Vox aprobó varias iniciativas del Gobierno la semana pasada. No ha cambiado nada sustancial. Ocurre que todos tenemos claro que Moreno crecerá en número de diputados, pero existe una elevada probabilidad de que gobierne en condiciones mucho más incómodas. Si se tiene claro esta premisa, ¿para qué correr?

Por supuesto que Marín es para Moreno (“Llamadme Juanma”) el mejor vicepresidente que hay en España e incluso en Europa. Nunca encontrará un socio tan dócil, tan fácil de llevar y tan presto a ser contentado con poco. Los del PP, muchísimo más curtidos en el poder, en el regate y en las alcantarillas de la política actual, les han robado la cartera a los de Ciudadanos todos los días del año (yo soy feliz con mi gente, que dice la letra de la sevillana rociera). Y los de Ciudadanos se han contentado con tener tarjetas de visita, cuatro pines de solapa y algunas fotos. ¿Para qué precipitar los cambios? Si no se debe viajar para estar peor que en la casa de uno, no se deben adelantar elecciones para gobernar en condiciones mucho peores. Marín ve un “error” el adelanto porque agoniza políticamente. Y Moreno se ha demorado todo el primer trimestre y lleva camino de gran parte del segundo porque sencillamente no lo ve nada claro.

Si el toro manda en el ruedo, los plazos imperan en las elecciones. Y es cierto que ya el tiempo se acaba. Pero el tiempo, no la pinza ni otras gaitas. Mejor en junio que con el verano acabado y los contratos temporales finitos. Mejor Marín siempre que Olona... o el que mande Abascal. Moreno enciende velas de promesa para estar como Ayuso. Sería su mejor supuesto.