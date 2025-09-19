El SAS examina este sábado a más de 4.600 aspirantes a especialidades médicas

El Servicio Andaluz de Salud realizará este sábado los quintos exámenes correspondientes a su ambiciosa Oferta de Empleo Público (OEP), en los que participarán 4.646 aspirantes que competirán por las 2.548 plazas convocadas para 27 especialidades médicas diferentes. Las pruebas, que se desarrollarán simultáneamente en cuatro sedes ubicadas en Sevilla, marcan un hito importante en el calendario de oposiciones sanitarias de 2025, especialmente relevante para el ámbito de la Atención Primaria, que concentra 1.731 de las vacantes ofertadas.

Esta convocatoria se enmarca dentro de un plan más amplio para reducir la temporalidad en el sistema sanitario andaluz y dar respuesta no solo a la tasa de reposición habitual, sino también a las necesidades derivadas de las jubilaciones previstas durante la resolución del proceso y las plazas de nueva creación. El SAS ha recibido cerca de 181.983 solicitudes para todas las categorías incluidas en esta macrooferta que aglutina las convocatorias correspondientes a los años 2022, 2023 y 2024, sumando un total de 21.953 plazas.

Entre las especialidades que se examinarán este 20 de septiembre destacan Medicina de Familia, con el mayor número de aspirantes, seguida por otras como Cardiología, Aparato Digestivo, Dermatología, Oftalmología y diversas especialidades quirúrgicas. La Administración ha apostado especialmente por reforzar la Atención Primaria, destinando un importante porcentaje de las plazas a este nivel asistencial considerado la puerta de entrada al sistema sanitario público andaluz.

Especialidades convocadas y distribución de plazas

El examen de este sábado incluye un amplio abanico de especialidades médicas que abarcan desde las más generalistas hasta algunas altamente especializadas. En concreto, se evaluarán aspirantes a facultativos especialistas de área en 27 disciplinas diferentes, entre las que se encuentran Alergología, Análisis Clínicos, Anatomía Patológica, Bioquímica Clínica, Microbiología, Inmunología, Farmacología Clínica, Aparato Digestivo, Cardiología, Cirugía General, Cirugía Maxilofacial, Hematología y Hemoterapia.

También se examinarán candidatos para Medicina Preventiva, Nefrología, Neumología, Urología, Otorrinolaringología, Oftalmología, Dermatología y Venereología, Neurocirugía, Radiofísica Hospitalaria, Radiodiagnóstico, Medicina Nuclear, Neurofisiología Clínica, Medicina Física y Rehabilitación, Epidemiólogo de Atención Primaria y, con especial relevancia por su volumen, Medicina de Familia.

La distribución de las 2.548 plazas ofertadas para estas especialidades refleja la estrategia del SAS para fortalecer determinadas áreas asistenciales, con una clara apuesta por la Atención Primaria que concentra 1.731 plazas, lo que supone aproximadamente el 68% del total de vacantes convocadas en esta fase del proceso selectivo.

Medidas de inclusión y reserva para personas con discapacidad

Un aspecto destacado de esta Oferta de Empleo Público es la reserva del 10% de las plazas para personas con diferentes tipos de discapacidad, siguiendo una distribución que busca garantizar la inclusión en el sistema sanitario público andaluz. Específicamente, un 7% de las vacantes están destinadas a personas que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 33%, mientras que un 2% se reserva para candidatos con discapacidad intelectual y un 1% para personas con enfermedad mental.

El SAS ha establecido además un mecanismo para que las plazas reservadas que no lleguen a cubrirse puedan acumularse a ofertas posteriores, hasta un límite del 10% de las vacantes no cubiertas. Las plazas restantes se incorporarán al cupo general libre en las respectivas convocatorias, ya sean de acceso libre o de promoción interna, garantizando así que no se pierdan oportunidades de empleo público en el sector sanitario andaluz.

Calendario de próximos exámenes y desarrollo del proceso selectivo

La organización de las pruebas selectivas continuará en las próximas semanas con nuevas convocatorias para completar todas las categorías incluidas en esta macro-OEP. Tras los exámenes de este sábado 20 de septiembre de 2025, el calendario proseguirá el 4 de octubre con las pruebas para el resto de facultativos especialistas de área que no se evalúan en esta primera tanda.

Posteriormente, el 18 de octubre se realizarán los exámenes correspondientes al personal de mantenimiento, oficios y servicios generales, completando así una de las ofertas de empleo público más amplias de la historia del Servicio Andaluz de Salud. Este escalonamiento permite a la administración sanitaria gestionar adecuadamente la logística de un proceso que moviliza a decenas de miles de aspirantes.

Los exámenes se desarrollarán siguiendo estrictos protocolos de seguridad y transparencia para garantizar la igualdad de oportunidades entre todos los candidatos. Una vez finalizadas las pruebas, se iniciará el proceso de corrección y publicación de resultados provisionales, abriendo posteriormente los correspondientes periodos de alegaciones antes de las resoluciones definitivas.

¿Qué requisitos deben cumplir los aspirantes a estas plazas sanitarias?

Los candidatos que se presentan a estos procesos selectivos deben contar con la titulación específica de cada especialidad médica a la que optan, obtenida a través del sistema MIR (Médico Interno Residente) o mediante las vías excepcionales de homologación para profesionales extranjeros o formados antes de la implantación del sistema actual.

Además de los requisitos académicos, los aspirantes deben acreditar la nacionalidad española o de algún estado miembro de la Unión Europea, ser mayor de edad, no padecer enfermedad ni limitación física o psíquica incompatible con el desempeño de las funciones correspondientes, y no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier administración pública ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.