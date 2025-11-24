El SAS cubrirá 364 plazas en zonas rurales desde enero

La puerta de las Urgencias del centro de salud de Estepa, en al Área Sanitaria de Osuna, en Sevilla.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha anunciado este lunes que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) aprobará en los primeros días de diciembre el decreto de difícil cobertura, con el que se cubrirán 364 plazas en zonas rurales a partir de enero de 2026.

Durante su intervención en un foro en Sevilla, Sanz precisó que la selección será mediante concurso y no por oposición, y que se espera que los profesionales tengan una permanencia mínima de dos años en sus puestos. "Creemos que esta medida es clave para reforzar y estabilizar las plantillas en el ámbito rural y uno de los decretos más esperados en la sanidad pública andaluza", señaló el consejero.

Asimismo, destacó la actualización de tarifas de autoconcierto y el incremento de la retribución económica para incentivar la actividad de los profesionales los fines de semana y festivos. En materia de personal, Sanz adelantó que la Consejería confía en cerrar antes de fin de año un nuevo pacto para la bolsa de empleo, que permitirá duplicar las actualizaciones, hacerlas más predecibles y reducir los retrasos en las baremaciones.

"Se reduce con ello la conflictividad al aplicar criterios más objetivos, homogéneos y flexibles, apoyados por una solución tecnológica que permitirá gestionar de forma ágil, estable y fiable las bolsas de empleo del SAS", afirmó. Además, hizo un llamamiento a sindicatos y profesionales sanitarios para alcanzar un nuevo acuerdo de carrera profesional, orientado a hacer más atractivo el trabajo en el sistema público.

El consejero también recordó que el Gobierno de Juanma Moreno ha aprobado la "mayor ampliación estructural de plantilla" en décadas, con 3.893 nuevos efectivos y 478 médicos residentes (MIR), de los cuales el 40% se destinarán a Atención Primaria.

En cuanto a infraestructuras, Sanz avanzó que la Consejería impulsará 69 nuevas instalaciones en lo que queda de 2025 y en 2026. En materia de digitalización, se han activado 17 proyectos, con especial foco en mejorar la accesibilidad del ciudadano al sistema. Entre estas novedades, destacó la tarjeta sanitaria virtual, que permitirá acceder a los servicios del SAS sin necesidad de portar la tarjeta física.