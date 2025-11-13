El SAS corrige a partir de noviembre la discriminación salarial a embarazadas por adaptación de puesto

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha rectificado la situación de discriminación salarial que afectaba a trabajadoras embarazadas que solicitaban adaptaciones en sus puestos de trabajo. Según informa el sindicato CSIF, a partir de este mes de noviembre de 2025, la Administración sanitaria andaluza incorporará un nuevo concepto retributivo destinado a compensar las cantidades que se dejaban de percibir durante este proceso de adaptación laboral.

Esta modificación normativa se produce tras la denuncia formal presentada por CSIF Andalucía en marzo de 2024, mediante un escrito dirigido a la entonces consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, y a las direcciones generales de Gerencia y de Personal del SAS. El sindicato, respaldado por diversas sentencias judiciales, manifestó su oposición al trato discriminatorio que sufrían estas profesionales, quienes perdían complementos económicos como atención continuada, jornadas de tarde, nocturnidad o dispersión geográfica al solicitar adaptaciones laborales durante su embarazo.

En su reclamación, la organización sindical exigió los cambios normativos necesarios para garantizar el 100% de las retribuciones que las trabajadoras percibían antes de su gestación. Paralelamente, CSIF puso en marcha una campaña ofreciendo asesoramiento jurídico a todas las afectadas por esta situación.

Compensación parcial y próximos pasos

Aunque el sindicato valora positivamente esta rectificación del SAS, considera que la medida resulta insuficiente al compensar únicamente los conceptos de guardias y dispersión geográfica, dejando sin aclarar la situación de otros complementos como nocturnidad o productividad. Por este motivo, CSIF ha anunciado que continuará insistiendo en esta vía, ya que las sentencias existentes establecen que debe abonarse la compensación en la totalidad de los conceptos retributivos, no solo en los que ahora reconoce la administración sanitaria andaluza.