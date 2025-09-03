Sanz declara que las protestas de los trabajadores del Infoca "pierden credibilidad" si están promovidas por el PSOE

El consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz ha defendido este miércoles que la Junta de Andalucía está "permanentemente" adoptando medidas en respuesta a las reivindicaciones del colectivo de los bomberos de Infoca, recordando que "hemos hecho 200 millones de euros de inversión".

En declaraciones a los medios, recogidas por Europa Press, Sanz ha respondido a las reivindicaciones que los trabajadores del Infoca de las últimas semanas y ha señalado que "se pierde mucha credibilidad" cuando las manifestaciones están promovidas y son encabezadas por dirigentes del PSOE, convirtiéndose en una "movida política". Sanz ha asegurado que el PSOE "redujo un 12% el presupuesto de Infoca y desmanteló progresivamente los equipamientos".

Sanz ha destacado la renovación del "75% de las autobombas, diseñadas por los propios trabajadores de Infoca y ahora exportadas internacionalmente" y ha añadido que Andalucía cuenta con "el vehículo más seguro del mundo, apostando por la seguridad de los trabajadores".

Sanz ha destacado su "respeto absoluto" a los profesionales, asegurando que no entraría en "polémicas" ni en "discutir lo que dicen sobre los equipos de protección o los vehículos", ya que "siempre" va a "trabajar por mejorar las condiciones de los trabajadores". "Todo el material cumple con las condiciones para operar y cada uno puede tener sus preferencias, pero no se puede decir que no es seguro", ha declarado el consejero de Presidencia.

El consejero ha reiterado el compromiso del Gobierno andaluz de "seguir mejorando las condiciones laborales, apoyando a los trabajadores porque es lo que se merecen", recalcando la "primera petición cumplida de garantizar la estabilidad 365 días al año, lo que ha supuesto un gran esfuerzo presupuestario".

"Las reclamaciones de los trabajadores no solo las respetamos sino que trabajamos por atenderlas", ha declarado Sanz, quien ha incidido en la idea de que "nunca" entrará en polémicas con los profesionales del Infoca, pues se "merecen todo el apoyo, respeto, reconocimiento y admiración del consejero, del presidente, del gobierno y de todos los andaluces".