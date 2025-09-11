La consejera de Salud rebaja la alarma por los casos de gripe aviar: "Es muy improbable que pase a personas"

La consejera de Salud de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, ha rebajado la alarma que ha podido desencadenar la aparición de aves muertas por el virus de la gripe aviar y ha asegurado este jueves en el Parlamento andaluz la poca probabilidad de que la enfermedad se desarrolle en los humanos.

"Ha habido focos desde hace muchos años y nunca se ha transmitido a personas", ha explicado la consejera en la sesión plenaria del Parlamento, intentando transmitir un mensaje de "tranquilidad". "Es muy improbable que la gripe aviar pase a personas", ha insistido antes de que informar de que "no hay casos detectados ni casos de transmisión a la cadena alimentaria por parte de aves que estén infectadas", ha dicho en relación al posible temor de los ciudadanos a la hora de comer carne de ave u otros productos avícolas.

Hernández ha informado de la coordinación entre las administraciones en el análisis, seguimiento y vigilancia de los últimos brotes registrados en las provincias de Huelva, Sevilla y Málaga en aves silvestres y en ejemplares de zonas urbanas. La consejera ha recordado que el Ministerio de Agricultura decreta los focos pero que, "desde el primer momento", la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica "ha estado trabajando en coordinación con las consejerías de Agricultura y de Sostenibilidad".

Ha recordado la titular de Salud de la Junta de Andalucía la creación de un protocolo de coordinación, porque "se ha registrado el primer foco de gripe aviar en parques urbanos y periurbanos". "Evidentemente también estamos trabajando de mano de los ayuntamientos", ha subrayado. "No es que la Consejería de Salud se conforme con vigilar a las personas, es que es nuestra competencia", ha explicado la consejera sobre el seguimiento de la situación clínica de las personas que hayan podido estar en contacto con las aves muertas. "Se les hace un seguimiento clínico, se les explica cuáles son los síntomas que deben vigilar y si aparece fiebre, les pedimos que nos lo comuniquen. A la vez, a los cinco días del contacto, a estas personas que hayan estado expuestas, se les hace una PCR y hasta la fecha todas están siendo negativas", ha detallado.

Hernández ha detallado que también se está proporcionando la información técnica a los ayuntamientos para que "puedan informar a la población de las medidas de seguridad". "Ahí es donde estamos, ayudando, informando a la población y, sobre todo, tranquilizando. Y lo que nosotros esperamos, de verdad, es que nadie se contagie, que parece que es algo que ustedes quieren. Estamos trabajando, tenemos una salud pública muy potente en nuestra comunidad y estamos trabajando coordinadas las tres consejerías", ha declarado frente a los diputados de la oposición parlamentaria.

La consejera ha recordado la existencia de brotes de gripe aviar en Andalucía desde 2016 y ha destacado la inexistencia de contagios humanos en Andalucía y en España. Los especialistas en Salud Pública confirman en efecto la poca probabilidad de que el virus que afecta a las aves afecte a las personas aunque avisan de que no son insólitos, sobre todo teniendo en cuenta el grado de alta transmisión y letalidad de la cepa H5N1, que está circulando con mayor profusión que en fechas pasadas. Entre 2022 y el 12 de mayo del 2025, informa la Organización Panamericana de la Salud, se han registrado en cinco países de América un total de 75 infecciones humanas, mayormente entre personas que trabajan en explotaciones avícolas.

El parlamentario del PSOE Enrique Gaviño ha incidido en que la gripe aviar está "pegando fuerte" en Andalucía con "tres focos en Doñana, aves sacrificadas en una granja en el Cerro del Andévalo y ha afectado a otra granja en Valverde del Camino, con 8.400 aves", además de que "hay múltiples parques urbanos que están siendo cerrados, como los de Tamarguillo, Miraflores, María Luisa, Príncipe y Guardería del Alcázar en Sevilla o el Parque Huelin de Málaga".

"Todas ellas son aves en contacto cercano con las personas y, por tanto, se puede hablar de aquí que tenemos una crisis sanitaria. Y ante esta situación el Gobierno andaluz ha optado por gestionarla creando más caos. Es decir, una consejera dice una cosa, otro consejero dice lo contrario y usted desaparece del mapa", le ha espetado el parlamentario a la consejera de Salud, según las declaraciones recogidas por Europa Press.