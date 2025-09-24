La reunión del Gobierno andaluz inaugurará las Atarazanas de Sevilla

El astillero medieval más grande de España, las Reales Atarazanas de Sevilla, se van a inaugurar con la celebración de un Consejo de Gobierno. Así lo ha anunciado la portavoz de la Junta, Carolina España, quien ha explicado que el próximo miércoles la reunión del Ejecutivo andaluz se celebrará en este emblemático edificio que se ha recuperado.

La idea es que el Gobierno andaluz se reúna allí y convoque a la prensa para informar de los asuntos tratados durante la mañana y por la tarde tenga lugar la inauguración oficial. "Han pasado tres presidentes de la Junta y cinco consejeros de Cultura, pero se va a inaugurar con Juanma Moreno", ha explicado la portavoz de la Junta.

La restauración ha supuesto una inversión de 18 millones de euros costeados por la Fundación bancaria La Caixa y la Junta de Andalucía. Las obras se extendieron durante 31 meses, entre diciembre de 2021 y julio de 2024, si bien el remate de los últimos detalles se ha extendido hasta hace pocas semanas.

Las Atarazanas, que sirvieron como el principal arsenal militar para la Corona de Castilla, son un imponente y singular edificio del siglo XIII ubicado en el centro de Sevilla, en el barrio de Arenal, junto a la Plaza de Toros de la Maestranza. Con más de 7.000 metros cuadrados de superficie, el inmueble está conformado por amplias naves conectadas mediante grandes arcos de ladrillo, y posee más de ocho siglos de historia.