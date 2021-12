Las residencias de mayores andaluzas piden pruebas para el personal

La administración de la tercera dosis de la vacuna a la población de la tercera edad ha sido decisivo para cambiar la situación de las residencias. La llegada de la variante ómicron, no obstante, unido a una proporción de trabajadores que rechazan la vacunación ha soliviantado a los gestores, que le piden a la Junta de Andalucía que favorezca la realización de pruebas diagnósticas a algo que achacan “con toda seguridad” al elevado porcentaje de personas con la tercera dosis entre los residentes y a las medidas de protección no farmacológicas adoptadas. No obstante, la FOAM avisó del “riesgo grave” que suponen los trabajadores sin vacunados y sin controles y pidió a la Junta que tome el ejemplo del Gobierno balear y recurra a los tribunales para “exigir” tres pruebas semanales a su personal.

La Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) manifestó ayer que “ya va siendo hora” de que el Gobierno andaluz recurra a los tribunales para exigir tres pruebas diagnósticas semanales a sus trabajadores no vacunados, cuya cifra estiman en unos 250.

La FOAM se refirió en un comunicado a los efectos de la variante ómicron en las residencias andaluzas, “más atenuados” que en el resto de la población más joven.

La "miserable" subida en pensiones no contributivas

Igualmente, FOAM se ha referido, por otro lado, a la subida de un 5,6% para el año 2022 del complemento de la Junta de Andalucía para las pensiones no contributivas, que ha tachado de "miserable, insuficiente y ridícula".

La organización ha recordado que estas pensiones "son prestaciones económicas que se reconocen a aquellos ciudadanos que, encontrándose en situación de necesidad protegible, carezcan de recursos suficientes para su subsistencia" y que "tienen la cuantía más baja de las reconocidas por el sistema de la Seguridad Social, 414,90 euros al mes de importe máximo para el año 2022 después de la subida del Gobierno central del 3%".

En este contexto, la subida del 5,6% del complemento de la Junta de Andalucía "les supone en aumento anual de 7,89 euros, o lo que es lo mismo, 0,66 euros al mes".

"Estamos hablando de un salario de miseria 414,90 euros mensuales y de un complemento más mísero si cabe de 0,66 euros mensuales, para un colectivo altamente vulnerable", ha enfatizado.

FOAM ha apuntado que los importes de estas pensiones le parecen "vergonzosos y vergonzantes". "Nadie puede vivir dignamente en este país con esas pensiones de miseria", ha alertado antes de volver a reclamar "que el importe de estas pensiones se debe ajustar al menos hasta alcanzar el de umbral de pobreza establecido con los criterios de la Carta Social Europea (ratificada por España el 17 de mayo de 2021 y con entrada obligatoria en vigor desde el 1 de julio del mismo año) en 9.009 euros anuales para 2021, o lo que es lo mismo 750,75 euros mensuales".

Algunas comunidades autónomas, ha admitido, han establecido un complemento anual a estas pensiones, como Andalucía, aunque "si vergonzante son los importes de estas pensiones los complementos establecidos por los distintos gobiernos de Andalucía antes PSOE ahora PP-Ciudadanos no le va a la zaga", ya que "escondiéndose en aumentos de subida del 2%, del 4% o del 5,6% como este año se esconden subidas miserables de 0,17, 0,36,0,39 o 0,66 euros mensuales".

Asimismo, ha reseñado que "Andalucía está a la cola con el complemento más pequeño", con 148,81, lejos del País Vasco, que lidera los datos de FOAM con 4.811,40 euros.