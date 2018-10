Rescatan a un hombre que se quedó dormido en los baños de una sala de fiestas del centro

Jueves a las 10.00 de la mañana. Un hombre comienza a escuchar golpes procedentes del interior de la Sala Theatro de calle Lazcano, en el centro de Málaga. "¿Hay alguien ahí fuera?". Javier Gabarrón, que trabajaba cerca y ha relatado lo sucedido a través de su cuenta de Twitter, acudió a su ayuda para confirmar que el hombre estaba bien y comentarle que iba a llamar a los dueños del local. Al parecer, un hombre se había quedado dormido en los baños del interior del club.

"Encantado de conocer tu voz" y "¿Nunca te has despertado en un sitio y no sabías dónde estabas?" Frases para el recuerdo de este putísimo genio. — Javi Gabarrón (@er_gabi2) 4 de octubre de 2018

El individuo, tranquilo en todo momento, desconocía qué hora era y decía con gracia a los testigos de su rescate: "¿Nunca te has despertado en un sitio y no sabías dónde estabas?". Así, decidió esperar la apertura del local tomándose una copa: "espero que a los dueños no les siente mal".

Minutos más tarde, se levantaba la persiana metálica y aparecía el hombre, trajeado, en buen estado y con la copa servida en la mano, dando explicaciones a uno de sus rescatadores y volviendo a casa horas más tarde.