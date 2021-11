El reglamento del PP andaluz se olvida de Javier Arenas

El presidente de honor del PP de Andalucía y actual senador por la Cámara Autonómica, Javier Arenas, no aparece de momento en el reglamento que se ha de aprobar en el congreso de la formación que se celebra el próximo fin de semana en Granada. Arenas sí figura con nombre y dos apellidos en el artículo 23 del reglamento aprobado en el último congreso, celebrado en marzo de 2017. Figura en el texto bajo el título El presidente autonómico de honor, donde se deja claro que Arenas Bocanegra será miembro del comité ejecutivo del PP-A y “ejercerá cuantas funciones delegue en él la presidencia o el comité ejecutivo”.

En la ponencia del reglamento del inminente congreso, que incluye el articulado completo –a la que ha tenido acceso este periódico– se obvia en esta ocasión la referencia a Arenas, considerado tradicionalmente el padre del centro-derecha andaluz. La omisión se produce en el precepto que en esta ocasión lleva por título genérico el de Presidentes autonómicos de honor. No solo no se nombra a Arenas, sino que se efectúan alusiones generales a “el presidente o presidentes autonómicos de honor del PP de Andalucía”.

De momento se descarta el nombramiento de nuevos presidentes de honor, según ha podido conocer este periódico de fuentes del PP andaluz, pero se deja claramente la puerta abierta a nueva distribución de los honores. Hay que recordar que Moreno invitó a todos los ex presidentes del PP andaluz a una foto de familia en su arranque de mandato. No sería descartable que la referencia a Arenas sea incluida a última hora. Arenas es ex vicepresidente del Gobierno y ha sido nombrado ministro tres veces, además de haber sido secretario general y vicesecretario general del PP. Logró en 2012 la mayor victoria en votos del PP en unas elecciones autonómicas, con el hito de los 50 diputados, aunque fue insuficiente para formar gobierno.

Arenas no sólo no está retirado en su actividad como senador, sino que participa con alta frecuencia en los actos del PP de Sevilla. Recientemente compareció en una rueda de prensa en la que el partido analizaba los presupuestos de la provincia, acude a mítines en los pueblos y a todo tipo de encuentros. La gran mayoría de los dirigentes del PP andaluz se han formado a su vera, incluyendo el actual presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, y más aún el actual consejero de Presidencia, Elías Bendodo.

Arenas, pese a estar llamado por su trayectoria a participar en actos y foros políticos de eco nacional –al igual que, por ejemplo, ex dirigentes como el socialista Alfonso Guerra– siempre se ha encontrado cómodo en la vida cotidiana del PP sevillano, ya sea en actos convocados en la capital o en pueblos muy alejados.