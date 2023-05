El plan de regadíos impulsa al PP en el Condado de Huelva

Las dificultades que tiene el plan de regadíos de Doñana no desaparecen con el resultado electoral de la noche del sábado. La Unión Europea y la Unesco continuarán con sus reproches aunque la convocatoria de comicios en España, puede hacer desaparecer los planteados por un Ejecutivo que se equivocó al hacer de este asunto, un tema de confrontación nacional.

Lo que sí ha tenido es consecuencias en el interior de la provincia de Huelva. Hasta la noche del domingo, el PP no gobernaba en ninguno de los cinco pueblos afectados por el plan de la Corona Norte. En la próxima legislatura lo hará en dos de ellos, Lucena del Puerto y Rociana delCondado.

En el primero de ellos, en el que más hectáreas serán regularizadas con el nuevo plan promovido por Vox y PP, los populares dan la vuelta a los resultados de hace cuatro años y se aseguran una más que confortable mayoría absoluta de 7 a 4 frente al PSOE.

En el segundo, Francisco de Asís Pérez, también logra la mayoría absoluta para el PP con nueve concejales (cinco más que en 2019) al hacerse con el 67% de los votos, mientras que el actual alcalde socialista se queda con tres concejales menos sobre los 7 que le valieron la mayoría absoluta hace cuatro años.

Bonares resiste como único feudo socialista en la comarca del Condado con José Antonio García que revalida la Alcaldía, pero que ya no ostentará la vicepresidencia de la Diputación Provincial de Huelva.

En el municipio de Almonte, Ilusiona, una formación surgida de cuadros socialistas desilusionados con las decisiones de la Ejecutiva provincial, repetirá mandato de la mano de Paco Bella.

Moguer también hace valer el peso de su alcalde, Gustavo Cuéllar como uno de los principales activos que le quedan al socialismo onubense después de la debacle del domingo.

Quien no ha obtenido beneficio alguno, ha sido uno de los promotores del plan de ordenación de suelos en el entorno de Doñana. Vox no consigue ningún concejal en esos cinco municipios y su única representación en la comarca es el edil que logra en La Palma del Condado, una localidad que no está afectada por el plan de regadíos.

La tramitación parlamentaria se reanuda esta semana y, aunque no debe tener problema alguno para salir adelante dada la mayoría absoluta del PP y el apoyo de Vox, los reproches de quienes se oponen a la misma, se mantienen, aunque sus consecuencias dentro de los límites de Huelva, han sido de un mayor calado.