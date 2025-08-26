Refuerzan la seguridad de la plataforma educativa Séneca tras el hackeo en varios centros andaluces

El hackeo de varias cuentas de correo de profesores e institutos andaluces ha llevado a la Consejería de Educación y a los propios centros afectados a reforzar la seguridad en la plataforma educativa Séneca. La Policía Nacional ha detenido a un individuo acusado de haber puesto en jaque la plataforma educativa Séneca de la Junta de Andalucía con el jaqueo de sus sistemas informáticos, lo que le ha permitido alterar notas y calificaciones que, a su vez, le habrían dado el acceso de manera fraudulenta a estudios superiores.

El detenido en Sevilla está acusado de acceso ilícito a sistemas informáticos, usurpación de identidad y falsedad documental al hackear el sistema educativo andaluz, alterar notas y vulnerar los correos de docentes de universidades andaluzas.

Fue una profesora y el director del IES San Juan Bosco de Jaén quienes se percataron de una intromisión en el sistema de información Séneca y los que denunciaron en marzo este hecho ante la Policía Nacional. Esa denuncia activó la investigación por parte de la Unidad de Delitos Tecnológicos de la Comisaría Provincial de Jaén.

Los agentes han podido constatar que el detenido habría suplantado la identidad de cuentas de correo electrónico de varios profesores con cargos de responsabilidad en el ámbito educativo. Se detectó que al menos trece docentes de distintas universidades andaluzas -entre ellas Jaén, Córdoba, Sevilla, Huelva, Cádiz y Almería- habían visto comprometidos sus correos corporativos.

Pero más allá del hackeo de esos correos, los investigadores destacan que la acción fraudulenta del detenido le habría llevado, tras la alteración de las notas, a acceder de manera fraudulenta a estudios superiores.

Según han indicado fuentes policiales, el detenido es un individuo ajeno al centro educativo de Jaén, pero que cuenta con antecedentes en este tipo de manipulaciones de sistemas informáticos. Entre los afectados por el hackeo figuraban profesores encargados de elaborar los exámenes de Selectividad (PAU) de 2025.

El detenido habría aprovechado esta intrusión para acceder de manera ilegítima al sistema y alterar calificaciones académicas, tanto de su propio expediente como de personas de su entorno cercano.

Durante el registro de su domicilio en Sevilla, los agentes intervinieron varios equipos informáticos utilizados en la comisión de los delitos, así como un cuaderno con anotaciones de las calificaciones manipuladas.

La operación policial no solo permitió identificar y detener al presunto autor, sino que también alertó a la Administración Pública de una importante brecha de seguridad en la plataforma Séneca de la Junta de Andalucía, la cual ya ha sido subsanada, según informó la Policía en un comunicado.