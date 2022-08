“Somos un referente nacional e internacional en los estudios de protocolo”

La EIP (Escuela Internacional de Protocolo) nació en 1997 como un centro de formación especializado en Protocolo y Organización de eventos. Con el paso del tiempo cada vez han sido más las empresas y las instituciones que han demandado sus servicios para organizar eventos con criterios profesionales; fruto de esta demanda surge en el año 2017 la marca Novum Consulting, una agencia especializada en la gestión integral de eventos y que se basa en valores como; la confianza, atención al estudiante y a las familias, respeto a la libertad individual, educación en el trabajo honesto, creatividad innovadora y aplicada a la realidad empresarial emprendedora y sobre todo, rectitud y justicia como eje de toda actuación en el seno de la escuela que inculque en sus estudiantes tales principios en su labor presente y futura.

Desde su nacimiento, ha acogido a más de un millar de egresados provenientes de más de 30 países y de distintas provincias de España, lo que ha convertido a la escuela en un referente nacional e internacional en los estudios de protocolo y organizador de eventos. Hablamos con la gerente de la EIP Chelo Suárez, quien nos contó un poco de esta institución que ha crecido en los últimos años.

¿Cuál es la oferta educativa que ofrecen?

La Escuela Internacional de Protocolo de Granada está especializada en la en la impartición de las siguientes titulaciones: Carrera Internacional en Organización de Eventos, Relaciones Institucionales y Protocolo, Máster online en Dirección de Eventos, Protocolo, Comunicación corporativa y Marketing, Máster en Teoría y práctica del Protocolo y Relaciones Institucionales en las organizaciones Nacionales e Internacionales, Máster en Gestión de Eventos y Comunicación Corporativa, Diplomado especialista en Wedding Planner, Diploma de especialización en Política y protocolo, Ciclos formativos de grados superior en las áreas de la asistencia a la dirección, marketing y eventos y Experto en RRSS y Marketing digital. También ofertamos paquetes formativos a medida, adecuados a las necesidades específicas de empresas e instituciones; así como cursos de corta duración que cubren aspectos tan diversos como: Azafata de Congresos, Asesoría de Imagen, Marketing Gastronómico, Protocolo Funerario y Marketing de Eventos.

¿Qué tan importante es formarse en esta profesión?

Estas titulaciones son muy versátiles y permiten a sus egresados alcanzar una buena inserción en el mercado laboral, desde agencias de eventos, departamentos de marketing y publicidad, dirección de gabinetes de protocolo, comunicación, relaciones institucionales, empresas privadas e instituciones públicas y administraciones, empresas de organización de congresos y eventos, asistencia a la alta dirección, entre otras salidas profesionales. Se adquieren una serie de habilidades y destrezas que son fáciles de poner en práctica en cualquier puesto de trabajo y dotan al perfil del profesional de una diferenciación respecto a otras formaciones más clásicas.

¿Qué diferencia a la EIP de Granada de otras instituciones de la enseñanza del protocolo?

La primera diferencia respecto a las titulaciones clásicas reside en la posibilidad de realizar prácticas en escenarios reales desde el primer día que el alumno inicia sus estudios. De este modo el alumno se acerca al mercado laboral y va adquiriendo, no sólo competencias habilidades y una red de contactos muy valiosa a la hora de buscar su primer empleo, sino también porque al terminar nuestra formación su currículum está lleno de experiencia en los diferentes campos como congresos, presentaciones de productos, pasarelas de moda, eventos privados, actos institucionales, competiciones deportivas y un largo etc que le va a permitir saber enfrentarse a las diferentes situaciones que le pueden surgir en su puesto de trabajo. También contamos con una bolsa de empleo para todos nuestros alumnos egresados y en activo. Evidentemente no podemos garantizar el empleo, pero en el último año la tasa de inserción laboral supera el 80%. Un alumno motivado podrá adquirir estos conocimientos y verá en nuestro centro una oportunidad real para alcanzar el mundo laboral. Y por otro lado, nuestro profesorado. Se trata de profesionales en activo en cada una de las áreas que impartimos, para nosotros es importante que los contenidos académicos los enseñen quienes los practican en su día a día laboral. La experiencia es esencial y permite adaptar las enseñanzas a la realidad que demanda el mercado laboral en un tiempo récord, pero además añadimos otros valores como su juventud y su empatía.

Este año la escuela cumplirá 25 años ¿Qué representa para esta institución cumplir esta edad?

Bueno, es llegar a la madurez de un proyecto pionero, hace 25 años no existían estudios en estas disciplinas. La Escuela Internacional de Protocolo fue pionera en este campo, es el fruto de la unión de tres profesionales, yo diría que unos visionarios, enamorados de la profesión que por el año 1997 ejercían su profesión en el marco la práctica protocolaria de manera autodidacta y vocacional, por ello vieron la necesidad de que se pusiera en marcha una formación específica y de calidad. Tras mucho esfuerzo y trabajo lograron que esta formación se pusiera en marcha y esto hace que hoy en día la Escuela Internacional de Protocolo sea todo un referente a nivel no solo nacional sino internacional.

¿Cómo fomentar a los jóvenes de ahora a elegir la organización de eventos y el protocolo como su formación de vida?

Como hemos comentado anteriormente, se trata de una formación multidisciplinar, que le ofrece al alumno la posibilidad de adquirir habilidades y competencias en diferentes áreas, por lo tanto permite ingresar a un mundo laboral lleno de posibilidades, en el que no hay un día igual a otro, hay que tener en cuenta que cada evento es diferente, singular y único, por lo que podrá relacionarse así mismo con un sinfín de personas de diferentes culturas y en entornos completamente distintos, por tanto es una profesión apasionante y llena de sorpresas.