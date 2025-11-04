El rechazo a las cuentas de la Junta une a la oposición contra Juanma Moreno

La oposición no sólo no ha cerrado la crisis política por los errores en los cribados del cáncer de mama sino que pretende tensar más la cuerda llamando a la participación en las manifestaciones que los sindicatos y las mareas blancas, con el impulso de la asociación Amama, han convocado en las ocho capitales andaluzas para el próximo domingo. Precisamente en una jornada en la que el PP estará cerrando su 17 congreso regional que se había diseñado para reforzar a Juanma Moreno ante las próximas elecciones autonómicas. Los tres grupos de izquierdas quieren mantener la tensión en las calles y Vox lleva su propio camino, “no nos verá detrás de una pancarta de Comisiones Obreras”, le dijo el portavoz Manuel Gavira a Moreno en el Parlamento, pero sin aflojar la presión al presidente andaluz y con un resultado similar.

Y el siguiente paso son las cuentas de la Junta de Andalucía para 2026 que el Parlamento está debatiendo estas semanas y que tendrá su primer debate de la totalidad el próximo miércoles día 12. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, inauguraba este lunes un centro de salud en Marbella defendiendo que el “esfuerzo” que ha hecho su Gobierno por mejorar la sanidad pública, “con errores y aciertos”, es una realidad “sólida como una roca” y negando que haya una privatización, “más allá de los eslóganes políticos y las ansiedades electorales”.

El presidente andaluz rechaza las acusaciones de privatización que considera que son “un bulo” defendiendo que la realidad de los números del Presupuesto de la Junta para 2026 evidencian más inversión que nunca con un menor porcentaje destinado a los conciertos con las clínicas privadas. En este escenario, el PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía van a presentar sendas enmiendas a la totalidad de las cuentas y van a pedir su devolución al Gobierno. Lo mismo que hará Vox que todavía no ha anunciado formalmente su decisión pero que la está ultimando. Para los del partido de Abascal las cuentas tampoco son satisfactorias. El plazo para presentar estas enmiendas termina el próximo jueves.

La responsable de organización de Adelante Andalucía, Mari García, calificaba las cuentas de la Junta como “indecentes”, que no están bien distribuidas y que no van a garantizar los servicios públicos. Según su interpretación, los presupuestos andaluces para 2026 “no resuelven ningún problema importante” que sufren los andaluces, y que incluso “los agravan”.

García afirmó que son los presupuestos que “menos credibilidad” tienen de los aprobados por el Gobierno del PP porque hablan de que son los “más grandes y mejores en sanidad” cuando llevan diciendo lo mismo durante siete años.

En plazo

Este rechazo de las cuentas es sólo un gesto político ya que la mayoría absoluta de Juanma Moreno va a permitir que el Presupuesto 2026 se apruebe en tiempo y forma y entre en vigor el próximo 1 de enero pero supone un rechazo frontal a las políticas del Gobierno andaluz por más que insistan en que son unas cuentas expansivas, con bonanza económica y que se apoyan en el crecimiento y la reducción del paro. Hay que tener en cuenta que se trata del último presupuesto de la legislatura y que la cercanía de las elecciones hace previsible este rechazo. Pero no se puede dejar de lado que existe un abismo cada vez mayor entre el Gobierno andaluz y toda la oposición.

El Ejecutivo ha aceptado enmiendas de las fuerzas políticas en los tres presupuestos de esta legislatura y es previsible que vuelva a hacer lo mismo en este caso pero la realidad es que el ambiente crispado que se vive en el Parlamento tras la crisis de los cribados ha roto toda opción de llegar a ningún acuerdo.

La secretaria general de Comisiones Obreras, Nuria López, se sumaba al coro de críticas y de rechazo al Presupuesto anunciado para 2026. “Si el Gobierno andaluz dice que hay más dinero que nunca en los presupuestos, pero la realidad constata que también hay más problemas, es porque el modelo de gestión” del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, “no funciona”, especialmente en el ámbito de la sanidad pública, por lo que ha criticado los “regalitos fiscales” del Gobierno andaluz del PP.

Nuria López hacía estas manifestaciones pocas horas antes de reunirse con la consejera de Hacienda y Diálogo Social, Carolina España, con la que mantendrá un encuentro institucional junto al resto de sindicatos y los empresarios.

“Mire a Valencia”

El PSOE andaluz ahondaba en sus reproches. La portavoz parlamentaria y vicesecretaria general de los socialistas andaluces, María Márquez equiparaba la situación de Juanma Moreno con la crisis de los cribados del cáncer de mama con la del recién dimitido Carlos Mazón y la dana de Valencia: “Mire a Valencia porque si no nos dice la verdad, va a seguir el mismo camino que Mazón”, le advertía en la sede de los socialistas andaluces. A juicio de la portavoz socialista, la actuación de Juanma Moreno “sigue el patrón del PP”. “Mentir, ocultar información y culpar a otros es su patrón de conducta; no se puede gestionar peor”.

“Hay un paralelismo inevitable porque un año después de la dana, seguimos sin saber qué ha pasado; y un mes después de la crisis de los cribados, seguimos sin saber qué ha pasado ¿cuántas mujeres muertas? ¿cuántas tienen metástasis? ¿cuántas están afectadas?”, censuraba María Márquez quien también refería a la presentación del libro de Juanma Moreno. “En vez de solucionar la situación, se dedica a lavar su imagen. El libro debería llamarse Manual de incompetencia”.

La ministra de Sanidad, Mónica García, advertía que usará “todas las medidas legales” y administrativas para obtener los datos de cribado de cáncer de mama de las comunidades autónomas para ponerlas al servicio de la ciudadanía. “Los datos no son del señor Moreno Bonilla, no son de la señora Ayuso, no son del señor Mañueco, son de los ciudadanos y ciudadanas”, por eso los va a reclamar “aún si no es de manera voluntaria”.