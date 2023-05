10 razones para no perderte la Feria de Jerez 2023

La Feria del Caballo fue declarada de Interés Turístico Nacional desde 1993. Esta distinción se otorga a las fiestas o acontecimientos que suponen manifestaciones de valores culturales y de tradición popular con una especial importancia como atractivo turístico. No en vano, atrae a visitantes de todo el mundo que suelen repetir. La edición de 2023 se celebra del 6 al 13 de mayo y está dedicada a la moda flamenca.

Este antiguo mercado ahora es más atractivo por muchas más razones, matices y aspectos pues no se celebra una única Feria en el parque González Hontoria, se vive, se cuenta la que cada cual construye. Este escenario jerezano, esta ciudad efímera ofrece todo lo que Jerez tiene, que no es poco. Los siguientes son algunos aderezos porque la Feria de Jerez se toma al gusto. Huelga decir que para ir, como diría el maestro Sabina, sobran los motivos.

El alumbrado

Tiene lugar el primer día de la feria, a las 22 horas. Se ha convertido en uno de los momentos más esperados de esta fiesta y suele congregar a un gran número de personas en unas pocas horas. Fuegos artificiales y 1.300.000 puntos de luz iluminarán todo El Real, entonces queda la feria oficialmente inaugurada aunque las casetas tienen actividad desde el mediodía. Lo ideal es llegar al González Hontoria con bastante tiempo de antelación, entre otras razones, para encontrar aparcamiento cerca. Este 2023, 'Año Lola', el encendido contará además con una sorpresa relacionada con el centenario del nacimiento de La Faraona. El alumbrado, además, se puede disfrutar todos los días de feria.

Una feria del siglo XIII en el siglo XXI

Sin duda, es uno de los eventos de más larga historia y tradición que mejor se ha adaptado a los nuevos tiempos. El origen de la feria de abril -aunque se celebra en mayo- y de septiembre en Jerez, se remonta al 1264, cuando el rey Alfonso X ‘El Sabio’, dio el visto bueno a ambas citas. De ahí que, al recinto ferial, actualmente ubicado en el parque González Hontoria se le conozca también con la denominación El Real.

Feria del Caballo

Su génesis ligada a las ferias de ganado medievales conserva el caballo como elemento central. Durante toda esta semana de cante y baile también tiene lugar de forma paralela una amplia programación en torno a este magnánimo animal. Actividades ecuestres que incluyen concursos Morfológicos, de Enganches, Doma Vaquera, Campeón de Campeones y el acto de entrega del Caballo de Oro 2022, que en esta ocasión recae en la única mujer profesional de la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre (REAAE), la sanluqueña, Belén Bautista. Además, de estos eventos cualquiera puede disfrutar desde el Real del paseo de caballistas y de enganches. Incluso, es posible llegar al Hontoria en coche de caballos desde la Alameda Cristina y realizar el recorrido completo en el interior del recinto, disfrutando así de la estampa colorida y pintoresca de la fiesta.

Urbanismo singular

Hay cuatro opciones para acceder al Real: la entrada principal por la avenida Álvaro Domecq, la avenida del Ejército, el Paseo de la Rosaleda, o bien por la zona de los cacharritos. Una vez en El Real es esencial interpretar el plano de esta llamada ‘ciudad efímera’. Para ello, hay planos en las diferentes entradas. Resultan llamativos los nombres de las calles dedicadas a personalidades del flamenco como la gran Lola Flores, La Macanita, Angelita Gómez, José Mercé, Antonio Núñez ‘Chocolate’, Parrilla de Jerez’, o Manuel Moneo. Además, las 176 casetas están numeradas y nominadas, de modo que resulta más sencillo de lo que pueda parecer obtener las coordenadas para ir al encuentro de los tuyos.

Arquitectura y arte

Antaño las casetas no eran más que vigas o palos unidos por paños de tela. ¡Cuánto ha cambiado! La Feria de Jerez bien merece una ruta por cada una de sus casetas y sus dos templetes, algo posible dado que todas son públicas. No hay dos iguales. Y si las fachadas lucen, pasen y vean. Conservan farolillos, geranios... o no. En ocasiones cuelgan sillas del techo, hay murales de cantaores…, todo lo que da la imaginación. El Ayuntamiento convoca cada año un concurso en el que se premia a las mejores casetas instaladas en el real para animar y compensar la decoración.

El flamenco

Jerez es referencia universal del flamenco y, como no puede ser de otra forma, en su feria hay flamenco a raudales, especialmente en las casetas de peñas flamencas que amenizan la feria con numerosas actividades y espectáculos. En general, esta es la música que ha de sonar hasta la media noche aunque desde el Ayuntamiento, hasta ahora, han mostrado bastante flexibilidad al respecto, con lo cual, hay actuaciones de grupos en diferentes casetas a lo largo de la semana. Eso sí, las sevillanas suenan y se bailan, aunque sea de forma intercalada, con más o menos maña.

El vino de Jerez

La albariza (‘alba’ significa blanca en latín) es la tierra más idónea para el cultivo de uvas aptas destinadas a la elaboración del jerez. Hay para elegir: fino, manzanilla, amontillado, oloroso o palo cortado. Los más ortodoxos invitan a tomar fino. En cambio, quienes prefieren que la fiesta se prolongue más y que el cuerpo aguante lo rebaja tomando el popular ‘rebujito’. Para gustos, colores. Lo cierto es que cualquier excusa es buena para tomar un jerez, pero si el escenario es la Feria del Caballo… ¡Ay! Como allí, en ningún sitio.

Los toros

Esta edición 2023 está dedicada al 50º de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre (REAAE) e incluye una corrida de rejones el domingo 7 de mayo protagonizada por Diego Ventura. Completan el cartel dos corridas de toros. La primera, la recuperada corrida concurso de ganaderías, será el viernes 12 de mayo y contará con Morante de la Puebla, Sebastián Castella y Pablo Aguado. La segunda, el sábado 13 de mayo estará compuesta por El Juli, Manzanares y Roca Rey.

Para todos los niños

El martes 9 de mayo se celebra el conocido popularmente como el 'Día de los cacharritos'. Durante esta jornada peques y adultos disfrutan de precios populares en las atracciones. La Feria de Jerez presume de ser de todos y para todos, por eso no se olvida de las personas con Trastornos del Espectro Autista u otras dolencias sensibles al ruido. Por ello, también celebran el Día sin Ruido el miércoles 10, de 18:00 a 21:00 horas. Las casetas municipales también se silenciarán para que puedan cenar con sus allegados, al igual que el resto de casetas particulares que deseen sumarse a la iniciativa.

Pasarela

Todo el año esperan famosas, famosos, oriundos y foráneos para lucir sus mejores galas. Vestidos de gitanas o de corto llenan así de vistosidad El Real, la mejor pasarela flamenca posible. No es obligatorio, no todos se preocupan o no pueden permitírselo. Ahora bien, si sobrevuela la duda sobre el atuendo de ellos para asistir a la Feria de Jerez, ahí van unas pistas: evitar a toda costa llevar tirantes y cinturón a la vez, el nudo de corbata suelto o mal hecho, estrenar zapatos en la Feria o llevar calzado deportivo, pajarita, pantalón vaquero, cualquier prenda superior que no sea camisa y chaqueta (nada de camisetas, polos, guayaberas, cubanas).

Lo mejor de la Feria de Jerez es su gente y volver, los encuentros y reencuentros que, a menudo, suceden de la mejor manera, como decía Cernuda: “Sin haber quedado ni haberlo previsto siquiera”.